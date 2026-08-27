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27.08.2026 23:58

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Τα παιδιά μιλούν για τον εφιάλτη της 44χρονης – Έφευγε για σεζόν για να γλιτώσει από τον σύζυγό της

27.08.2026 23:58
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Τον εφιάλτη που βίωνε επί χρόνια η 44χρονη στη Ροδόπη, πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του 53χρονου εν διαστάσει συζύγου της, περιέγραψαν στις Αρχές τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Η γυναίκα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά, τόσο σε ψυχολογικό, όσο και σε σωματικό επίπεδο. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των παιδιών, η βία αποτελούσε μέρος της καθημερινότητάς της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο 53χρονος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη σύζυγό του, αποδίδοντας την πράξη του, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, στα «νεύρα του». Πίσω όμως από αυτή την εκδοχή βρίσκεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, μια μακρά περίοδος κακοποίησης που εκτυλισσόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού στο χωριό Διαλαμπή.

Οι καταθέσεις των παιδιών για τη χρόνια κακοποίηση

Τα τρία παιδιά, παρά το σοκ από τη δολοφονία της μητέρας τους, μίλησαν στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα στη Ροδόπη. Όπως αναφέρει το Star, όσα κατέθεσαν επιβεβαιώνουν τη συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα τους απέναντι στη μητέρα τους.

Μάλιστα, η απόφαση της 44χρονης να εργάζεται μακριά από το σπίτι δεν συνδεόταν αποκλειστικά με τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν τα παιδιά, η απομάκρυνσή της από το σπίτι αποτελούσε και έναν τρόπο να βρίσκεται σε απόσταση από τον σύζυγό της και να προστατεύεται από τη βία του.

Τα σημάδια της κακοποίησης ήταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εμφανή ακόμη και στον χώρο εργασίας της. Τα τελευταία χρόνια, η γυναίκα είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στη δουλειά της με μώλωπες στο πρόσωπο, από τα χτυπήματα που δεχόταν από τον σύζυγό της.

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