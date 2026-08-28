Χανιά: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

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Στη σύλληψη ενός 38χρονου που απείλησε τον αδελφό του με χρήση όπλου προχώρησαν την Πέμπτη οι αστυνομικές αρχές σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Τα δύο αδέλφια λογομάχησαν, για άγνωστο λόγο, με τον έναν εξ αυτών να πηγαίνει στο σπίτι του και να επιστρέφει κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα.

Ο ίδιος απείλησε τον αδελφό του μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος.

Ο δράστης συνελήφθη και το όπλο κατασχέθηκε από την Αστυνομία.

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