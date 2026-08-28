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28.08.2026 10:25

ΣΚΑΪ: Ως εδώ ήταν η συνεργασία με τη Νεφέλη Μεγκ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

28.08.2026 10:25
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Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η stand up κωμικός, youtuber και instagramer Νεφέλη Μεγκ γνωστοποίησε ότι δεν συνεχίζει και τη νέα σεζόν με εκπομπές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Ομίλου ΣΚΑΪ.

«Και κάπως έτσι αποχαιρέτησα και τον ΣΚΑΪ. 2 χρόνια ραδιόφωνο, 1 χρόνο τηλεόραση. Ο μοναδικός σταθμός που έδωσε ευκαιρία σε ένα 26χρονο κορίτσι! Θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Εις το επανιδείν», έγραψε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, χωρίς δίνει άλλη πληροφορία για την επόμενη κίνηση της στα μίντια, αν υπάρχει στα σχέδια της.

Η Μεγκ έκανε τηλεοπτικό ντεμπούτο τέλος Ιουνίου 2025 με τον ΣΚΑΪ να λανσάρει το «Πλυντήριο» της ως εκπομπή- αντιδελτίο αποτελώντας «καύσιμη ύλη» για περιεχόμενο του ανταγωνισμού και των σόσιαλ μίντια. Η εκπομπή «έτρεξε» όλη την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν μέχρι τις 31 Μαΐου. Δεν αποσαφηνίστηκε αν θα υπήρχε συνέχεια στη σεζόν 2026/2027.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 12:05
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ADVERTORIAL

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