Jack Barton: Το νέο «φαβορί-έκπληξη» για τον ρόλο του James Bond – Η συμμετοχή στο «Poor Things» του Λάνθιμου

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Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) συνεχίζεται, με έναν νέο υποψήφιο να μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το Page Six, ο Τζακ Μπάρτον (Jack Barton) θεωρείται το «φαβορί-έκπληξη» αυτή τη στιγμή, καθώς φέρεται να τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ (Nina Gold) στην προσπάθειά της να βρει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Unknown actor is shock favorite to be new James Bond with string of A-listers set for screen tests in days https://t.co/8WPFDLkGne pic.twitter.com/I9uR18MYUB — Page Six (@PageSix) August 26, 2026

Ο Μπάρτον, με μια μικρή εμφάνιση στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, έχει καταγράψει παρουσία κυρίως στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) και «Heartstopper» στο Netflix.

Στον αντίποδα βρίσκονται υποψήφιοι με πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Η λίστα περιλαμβάνει τους Τζακ Λάουντεν (Jack Lowden), Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner), Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) και Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson).

Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel αναφέρει ότι η τελική τριάδα ενδέχεται να απαρτίζεται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο’Κόνελ (Jack O’Connell) και έναν τρίτο υποψήφιο, που προς το παρόν, παραμένει άγνωστος.

Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται πριν από το τέλος του έτους.

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