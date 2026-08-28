Έτοιμο το σενάριο της βιογραφικής ταινίας για τον Ozzy Osbourne

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Νέες πληροφορίες για τη βιογραφική ταινία για τον Όζι Όσμπορν έδωσε ο γιος του, Τζακ.

Ο 40χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο E! News ότι το σενάριο της ταινίας, η οποία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά το 2021, έχει πλέον ολοκληρωθεί και η παραγωγή προχωρά κανονικά. «Αυτή τη στιγμή μιλάμε με σκηνοθέτες και είμαστε πολύ αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχουν ήδη κάποιον στο μυαλό τους για τον ρόλο του Όζι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον Ιούλιο του 2025, ο Τζακ Όσμπορν απάντησε καταφατικά. Πρόσθεσε, όμως, ότι δεν του «επιτρέπεται να πει» ποιος είναι. «Έχουν γίνει συζητήσεις και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Αν όλα πάνε καλά, θα είναι φοβερό», δήλωσε.

Jack Osbourne Says Script for Ozzy Biopic Is ‘Done’ and They Already Have an Actor in Mind https://t.co/Gl4nTl3zOn — People (@people) August 27, 2026

Ο γιος του και της Σάρον Όσμπορν εξήγησε στη συνέχεια ότι στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια ταινία που όχι μόνο θα τιμά την κληρονομιά του πατέρα του, αλλά θα είναι και αυτό που πραγματικά θέλουν να δουν οι θαυμαστές του.

«Έχω ένα μότο που το λέω πάντα, είτε βρίσκομαι σε συναντήσεις με τη μητέρα μου είτε κάνουμε οτιδήποτε αφορά τις οικογενειακές μας δουλειές: “Δώστε στους θαυμαστές αυτό που θέλουν”. Αυτοί είναι οι άνθρωποί μας. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Για αυτούς έγραφε μουσική ο πατέρας μου. Γι’ αυτούς έκανε περιοδείες. Γι’ αυτό κάναμε τις εκπομπές που κάναμε. Είναι κάτι που μας καθορίζει εδώ και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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