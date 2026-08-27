search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 17:51
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 16:28

Tο σίκουελ του «Once Upon A Time in Hollywood» με τον Μπραντ Πιτ έρχεται στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου

27.08.2026 16:28
tainia brad pit tarantino di caprio – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Cliff Booth, ο θρυλικός κασκαντέρ και βετεράνος πολέμου που χάρισε στον Μπραντ Πιτ το πρώτο του Όσκαρ ερμηνείας στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το Netflix αποκάλυψε τον επίσημο τίτλο της νέας ταινίας, που δεν είναι άλλος από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ σε σενάριο του Ταραντίνο. Η ταινία θα πραγματοποιήσει μια αποκλειστική προβολή δύο εβδομάδων σε αίθουσες IMAX από τις 25 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 23 Δεκεμβρίου.

Η πλοκή μεταφέρεται στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού φιλμ, βρίσκοντας το Χόλιγουντ σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα και Πίτερ Γουέλερ.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Once Upon A Time in Hollywood» με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάργκοτ Ρόμπι, Όστιν Μπάτλερ και Ντακότα Φάνινγκ έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2019 σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 377 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Παράλληλα, απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων και το Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπραντ Πιτ.

Διαβάστε επίσης:

Kevin Costner: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στην Dolly Parton για το «I Will Always Love You» – «Ήσουν πάντα τόσο γενναιόδωρη»

Κριτική ταινίας: «Γράμματα αγάπης»- Η μητρότητα δεν είναι ιδιοκτησία, είναι μουσική

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Τιμ Κάρι, θρυλικός πρωταγωνιστής του «Rocky Horror Picture Show»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panselinos sounio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι εκδηλώσεις  

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

epithesi sxoleio germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέα επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους μια μαθήτρια – Συνελήφθη ο δράστης

metro mitsotakis exarxou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζί με τον Αλέξανδρο Εξάρχου έκανε το πρώτο δρομολόγιο προς Καλαμαριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

zoi konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλευρό της Ακρίτα η Κωνσταντοπούλου - «Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση του Κυριαζίδη, του Λαζαρίδη...»

votanikos_1
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή ανάπλαση: Θα δουλεύουν Κυριακές και αργίες για να προλάβουν τα έργα στη Λεωφόρο και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ‘27

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 17:51
panselinos sounio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι εκδηλώσεις  

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

1 / 3