Tο σίκουελ του «Once Upon A Time in Hollywood» με τον Μπραντ Πιτ έρχεται στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου

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Ο Cliff Booth, ο θρυλικός κασκαντέρ και βετεράνος πολέμου που χάρισε στον Μπραντ Πιτ το πρώτο του Όσκαρ ερμηνείας στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το Netflix αποκάλυψε τον επίσημο τίτλο της νέας ταινίας, που δεν είναι άλλος από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

David Fincher’s “Once Upon a Time in Hollywood” spinoff has been officially titled “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.”



In theaters and IMAX Nov. 25https://t.co/ykYvx6AihP pic.twitter.com/7h3fuynvWh August 26, 2026

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ σε σενάριο του Ταραντίνο. Η ταινία θα πραγματοποιήσει μια αποκλειστική προβολή δύο εβδομάδων σε αίθουσες IMAX από τις 25 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 23 Δεκεμβρίου.

Η πλοκή μεταφέρεται στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού φιλμ, βρίσκοντας το Χόλιγουντ σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

‘Once Upon a Time in Hollywood’ sequel is officially titled ‘THE FURTHER MIS-ADVENTURES OF CLIFF BOOTH’.



Directed by David Fincher and starring Brad Pitt as Cliff Booth, the film is written by Quentin Tarantino.



In IMAX theaters globally on November 25, 2026. pic.twitter.com/EMSFYxVWHv — Quentin Tarantino News (@QTarantino_news) August 26, 2026

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα και Πίτερ Γουέλερ.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Once Upon A Time in Hollywood» με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάργκοτ Ρόμπι, Όστιν Μπάτλερ και Ντακότα Φάνινγκ έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2019 σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 377 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

David Fincher's forthcoming "Once Upon a Time in Hollywood" sequel has a new title: "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth."



Eight years post the original, Brad Pitt returns as the enigmatic Booth navigating the Hollywood landscape in 1977, alongside an impressive cast… pic.twitter.com/koZVtp978g August 26, 2026

Παράλληλα, απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων και το Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπραντ Πιτ.

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