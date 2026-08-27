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27.08.2026 17:37

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι εκδηλώσεις  

27.08.2026 17:37
panselinos sounio 88- new

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Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού.

Το ΥΠΠΟ προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η διοργάνωση κορυφώνεται την βραδιά της Πανσελήνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Σ

ύμφωνα, δε, με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ https://www.culture.gov.gr.

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ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 17:51
panselinos sounio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι εκδηλώσεις  

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