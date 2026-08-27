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27.08.2026 15:20

Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος νοσηλεύεται με βαριά συμπτώματα 

27.08.2026 15:20
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Πηγή: Pixabay

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Το πρώτο σοβαρό περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανήλικο, ηλικίας μόλις 13 ετών, περιλαμβάνεται στα νεότερα στοιχεία της εβδομαδιαίας επιδημιολογικής έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Το κρούσμα που αφορά ανήλικο αποτελεί το πρώτο και νεότερο σε ηλικία ασθενή μεταξύ όσων παρουσίασαν σοβαρή νόσηση με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Η διάμεση ηλικία των ασθενών με προσβολή του ΚΝΣ είναι τα 75 έτη, ενώ ο μεγαλύτερος είναι 96 ετών.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, συνολικά 165 άνθρωποι έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση.

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026 έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ και τα 67 είχαν ηπιότερες εκδηλώσεις ή δεν εμφάνισαν συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν ή δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

73 ασθενείς νοσηλεύονται – 26 σε ΜΕΘ

Η πίεση που προκαλεί η φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλείες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από τα 232 δηλωθέντα περιστατικά, 73 ασθενείς νοσηλεύονται. Οι 46 βρίσκονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ ή ΜΑΦ, 26 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ένας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Συνολικά 124 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ 16 δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

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