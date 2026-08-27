Ιός δυτικού Νείλου: Αυξήθηκε ο αριθμός των κρουσμάτων, τι λέει η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

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Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 26/08/2026, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 κρούσματα είχαν ήπιες ή και καθόλου εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 26/08/2026, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 – 92 έτη).

Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά η είδηση που προκύπτει είναι ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά το 2022 και το 2023, όταν δεν καταγράφηκαν καθόλου εγχώρια ανθρώπινα κρούσματα λοίμωξης στην Αττική, παρά το ότι ο ιός κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θ.Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, ενώ περίπου το 20% παρουσιάζει ήπια νόσο, συνήθως με πυρετό.

Σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή νόσος με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία είναι ο υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο, ζάλη, ίλιγγο, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης ή δυσκολία στην κίνηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση, ώστε να διερευνηθεί εάν πρόκειται για λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή για άλλη πάθηση.

Ένας ήπιος πυρετός δεν σημαίνει αυτομάτως μόλυνση από τον συγκεκριμένο ιό, καθώς μπορεί να οφείλεται σε πολλές άλλες αιτίες.

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