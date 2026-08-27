Γιατί η κρίση στην Volkswagen σηματοδοτεί το τέλος του «γερμανικού ονείρου»

Takeaways by to pontiki AI Η διοίκηση της Volkswagen διεξάγει έκτακτες συναντήσεις με τους εργαζομένους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο περικοπής έως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλεισίματος εργοστασίων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει διαρθρωτική κρίση λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, του υψηλού κόστους λειτουργίας και του ισχυρού ανταγωνισμού από κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε προωθεί το σχέδιο μετασχηματισμού Target Vision 2030, το οποίο στοχεύει στη μείωση της γκάμας μοντέλων και στον περιορισμό των γενικών εξόδων.

Το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, ως μέτοχος της εταιρείας, εκφράζει επιφυλάξεις για τα σχέδια αναδιάρθρωσης, επιδιώκοντας την εύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία των εργοστασίων.

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Η Volkswagen, το απόλυτο σύμβολο του made in Germany, ταυτισμένο με το γερμανικό όνειρο της ευμάρειας και το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις βαθύτερες κρίσεις στην ιστορία της.

H Deutsche Welle προσπαθεί να καταγράψει την πορεία της κρίσης αυτής μέσα από μια σειρά ερωτημάτων:

Γιατί η VW διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους;

Η διοίκηση της Volkswagen πραγματοποιεί έκτακτες συναντήσεις με τους εργαζομένους, εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου προσπάθειας περικοπής δαπανών, με αναφορές για απώλεια από 50.000 έως 100.000 θέσεων εργασίας και με ενδεχόμενο κλείσιμο γερμανικών εργοστασίων.

Η ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια βαθιά διαρθρωτική κρίση εξαιτίας της έντονης πίεσης από Κινέζους ανταγωνιστές, της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα και του υψηλού κόστους παραγωγής. Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη σε όγκο παραγωγής, η VW αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις εξαιτίας της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στα γερμανικά εργοστάσια, των σταθερά υψηλών εξόδων και της εξάρτησης από την Κίνα.

Οι εργαζόμενοι έχουν εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει γνωστή η αναδιάρθρωση. Γενικές Συνελεύσεις γίνονται αυτή την εβδομάδα στο Βόλφσμπουργκ, στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Μπράουνσβαϊγκ και το Ανόβερο. Οι εργαζόμενοι είχαν ήδη συμφωνήσει σε περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας, κυρίως μέσω προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά πλέον ότι πιθανώς θα χρειαστεί να χαθούν άλλες 50.000 θέσεις εργασίας.

Γιατί πρέπει να προβεί σε τόσο δραστικές περικοπές;

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε τόνισε ότι η VW βρίσκεται σε μια «περισσότερο από κρίσιμη κατάσταση» και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αρκούν για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. «Έχουμε δυσανάλογα μεγάλο μέγεθος. Αυτό συχνά μας κάνει πολύ αργούς και πολύ περίπλοκους», δήλωσε αυτή την εβδομάδα. Με σχεδόν 630.000 εργαζόμενους, η VW έχει γίνει πιο «διογκωμένη» από ομοειδείς εταιρείες, αφού επέλεξε να ελέγχει περισσότερα στάδια της παραγωγής, ενώ παράλληλα απορρόφησε ανταγωνιστές όπως η Skoda, η Porsche, η SEAT και η Bugatti.

Η αυτοκινητοβιομηχανία καθυστέρησε να στραφεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακριβώς τη στιγμή που οι Κινέζοι ανταγωνιστές της κέρδιζαν έδαφος, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη πτώση πωλήσεων. Ο Μπλούμε προειδοποίησε ότι η VW παράγει επί του παρόντος περίπου μισό εκατομμύριο οχήματα παραπάνω από το απαιτούμενο ετησίως στην Ευρώπη.

Αν και το κλείσιμο των γερμανικών εργοστασίων θα αποτελούσε έσχατη λύση, ο Μπλούμε δήλωσε ότι η διοίκηση «δεν διαβλέπει προς το παρόν κανένα τρόπο για κερδοφορία τη δεκαετία του 2030». Άλλοι κατασκευαστές έχουν επικρίνει τα υψηλά λειτουργικά κόστη της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων και η Mercedes-Benz, η οποία τον Ιούλιο αναφέρθηκε σε διαφορά κόστους 70% μεταξύ των δραστηριοτήτων της στην Ουγγαρία και στη Γερμανία.

Τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι;

Η Κριστιάνε Μπένερ, επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι «δέχονται ένα ακόμα χαστούκι». Η πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων της VW, Ντανιέλα Καβάλο, δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη «έχει πληγεί», αλλά «δεν έχει ακόμη καταστραφεί ανεπανόρθωτα».

Η VW ανήκει εν μέρει στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, το οποίο κατέχει το 20% των μετοχών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κρατίδιο αρνήθηκε να εγκρίνει τα σχέδια. «Η Κάτω Σαξονία είναι η καρδιά της αυτοκινητοβιομηχανίας… και αυτό πρέπει να μείνει έτσι», δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Όλαφ Λις. «Για μένα είναι σημαντικό να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις».

Πώς θα επανέλθει η VW στην κερδοφορία;

Ο Μπλούμε δήλωσε στην Bild am Sonntag ότι είχε καταρτίσει «το μεγαλύτερο σχέδιο μετασχηματισμού στην ιστορία του Ομίλου Volkswagen». Το σχέδιο «Target Vision 2030» αποσκοπεί στη μείωση της γκάμας μοντέλων της VW κατά το ήμισυ και στη μείωση των γενικών εξόδων, ιδίως στη Γερμανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα μειώσει επίσης τον παγκόσμιο στόχο παραγωγής της, ο οποίος έφτασε στο αποκορύφωμά του στα 11 εκατομμύρια οχήματα το 2018. Στο μέλλον θα είναι 9 εκατομμύρια ετησίως.

Αντιμέτωπος με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, σε συνδυασμό με τους αμερικανικούς δασμούς, τη σύνθετη γεωπολιτική κατάσταση και τη γραφειοκρατία, ο Μπλούμε προειδοποίησε ότι η διοίκηση της VW πρέπει να «υποθέσει ότι οι κίνδυνοι θα επιδεινωθούν, σε παγκόσμιο επίπεδο». Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην πλημμύρα των κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στις ολοένα και πιο απρόβλεπτες αγορές και στην αυξανόμενη πίεση που ασκούν οι κανόνες της ΕΕ για το «καθαρό μηδέν» στις επιβλαβείς εκπομπές. Παρ’ όλο που η VW πέτυχε ένα σταθερό λειτουργικό περιθώριο κέρδους 3,8%, τα κέρδη δεν επαρκούν για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα, καθώς και για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

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