Πάτρα: 14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων – Υποχώρησε κάγκελο σε τουριστικό κατάλυμα

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Στο κενό βρέθηκε ένας 14χρονος σε τουριστικό κατάλυμα στην Πάτρα, πέφτοντας από ύψος τεσσάρων μέτρων.

Σύμφωνα με το tempo24.gr o 14χρονος έπεσε στον κενό όταν υποχώρησε κάγκελο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στον Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Εκεί, με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο, διαπιστώθηκε ότι ο 14χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αναμένεται να του δοθεί εξιτήριο.

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