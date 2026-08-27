Πάτρα: 14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων – Υποχώρησε κάγκελο σε τουριστικό κατάλυμα

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Στο κενό βρέθηκε ένας 14χρονος σε τουριστικό κατάλυμα στην Πάτρα, πέφτοντας από ύψος τεσσάρων μέτρων.
Σύμφωνα με το tempo24.gr o 14χρονος έπεσε στον κενό όταν υποχώρησε κάγκελο.
Άμεσα μεταφέρθηκε στον Καραμανδάνειο νοσοκομείο.
Εκεί, με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο, διαπιστώθηκε ότι ο 14χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αναμένεται να του δοθεί εξιτήριο.
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