Πράσινο φως από τον FDA για το πρωτοποριακό φάρμακο που διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης για τους ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας

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Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε ένα νέο, πρωτοποριακό φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, προσφέροντας μια νέα, σημαντική θεραπευτική επιλογή για όσους πάσχουν από αυτή την ιδιαίτερα θανατηφόρα μορφή καρκίνου.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι του Οργανισμού άναψαν το πράσινο φως για το daraxonrasib, το χάπι που μπλοκάρει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη KRAS, η οποία τροφοδοτεί την ανάπτυξη των όγκων σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Το φάρμακο θα διατίθεται από τη Revolution Medicines με την εμπορική ονομασία Rasonque.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν περίπου 500 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος σε προχωρημένο στάδιο, οι οποίοι είχαν ήδη εμφανίσει μετάσταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ασθενείς που έλαβαν το χάπι έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, έναντι 6,6 έως 6,7 μηνών για όσους έλαβαν χημειοθεραπεία.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι το φάρμακο εμφάνισε λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τις συμβατικές θεραπείες, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία των αποτελεσμάτων.

«Δεν πρόκειται για θεραπεία, αλλά για μία ακόμη επιλογή για τους ασθενείς. Όμως είναι η καλύτερη επιλογή που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο δρ. Pashtoon Kasi από το City of Hope Orange County στην Καλιφόρνια.

Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου στην αντιμετώπισή του, καθώς συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όταν έχει ήδη εξαπλωθεί. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς εντοπίζονται σε αυτό το στάδιο, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις θεραπευτικές επιλογές.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, περίπου 67.000 νέα περιστατικά αναμένεται να διαγνωστούν στις ΗΠΑ φέτος, ενώ περισσότεροι από 52.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα πεθάνουν από τη νόσο.

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