Έργο-μαμούθ για την καταγραφή, το ξεκαθάρισμα και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία του υπουργείου Υγείας

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Πολυκατοικίες σε πανάκριβες περιοχές της Αθήνας όπως δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, διαμερίσματα σε όλη τη χώρα, καταστήματα στην Ερμού και σε άλλες πανάκριβες η μη περιοχές της Ελλάδας, κτήρια άνω των 2.000 τμ ακόμα και προβλήτα σε λιμάνι στις Η.Π.Α αποτελούν την ακίνητη περιουσία του υπουργείου Υγείας.

Το κτηριακό απόθεμα εκτιμάται ότι αφορά περισσότερα από 4.000 έως και 5.000 ακίνητα όλων των κατηγοριών, η πλειονότητα των οποίων είναι κληροδοτήματα που μένουν αναξιοποίητα, ακόμα έναν αιώνα μετά τη δωρεά τους στο εν λόγω υπουργείο, το οποίο σήμερα δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη τους.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν πριν από λίγο από τους ειδικούς, στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Υγείας, όπου ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε ένα έργο -μαμούθ που αφορά της ακίνητη περιουσία του υπουργείου Υγείας που φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακίνητων.

Τι θα αφορά το έργο

Το έργο -μαθούμ αφορά στη χαρτογράφηση, την καταγραφή, την τακτοποίηση των νομικών, πολεοδομικών, κτηματολογικών και άλλων εκκρεμοτήτων καθώς και στην αξιοποίηση κάθε ακίνητου ξεχωριστά από το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγραφή ακίνητων τα οποία διαθέτει το δημόσιο την οποία θα κληθούν να αξιοποιήσουν οι μελλοντικές ηγεσίες του υπουργείου Υγείας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στόχος είναι η περιουσία ακίνητων του υπουργείου Υγείας να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πόρους για το ΕΣΥ καθώς από τη μακροχρόνια μίσθωση να αγοράζει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και να συντηρεί τις υγειονομικές δομές. Επίσης το υπουργείο μπορεί να παραχωρεί διαμερίσματα και σπίτια σε γιατρους και άλλους υγειονομικούς στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα αντιμετωπίζοντας έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δεν προτιμούν να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

«Μιλάμε για ενοικίαση και όχι για πώληση της αυτής περιουσίας» ξεκαθάρισε ο υπουργός υγείας και συνέχισε: «Έχουμε πρόβλημα με τις κατοικίες γιατρών στη Σύρο ενώ υπάρχουν δυο πολυκατοικίες που ανήκουν στο νοσοκομείο του νησιού! Ακόμα και προβλήτα σε λιμένα στη Αμερική έχει το υπουργείο Υγείας όπου ποτέ δεν πήρε ενοίκια!» είπε ο υπουργός περιγράφοντας τη σημερινή κατάσταση και χαρακτήρισε το έργο απογράφης της κινητής περιουσίας συγκλονιστική μεταρρύθμιση:

«Πιστεύω ότι θα είναι μια συγκλονιστική μεταρρύθμιση η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαχείρισης των ακίνητων του δημοσίου που θα υιοθετήσουν και άλλα υπουργεία».

Τιτάνιο έργο αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου καταγραφής των ακίνητων του υπουργείου Υγείας ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια με την είσοδο του στον υπουργικό θώκο της Αριστοτέλους. Την πρώτη γνώση για το θέμα, την είχε ως υπουργός Εργασίας όπου είχε διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε αξιοποίηση των κτηριακών αποθεμάτων του εν λόγω υπουργείου.

Έτσι όταν έγινε υπουργός Υγείας, πριν από 2,5 χρόνια, προχώρησε έναν διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης του έργου απογραφής και τακτοποίησης ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η κατασκευαστική εταιρία που κέρδισε τον διαγωνισμό είναι ο όμιλος Qualco Real Estate η οποία θα έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η εξειδικευμένη ομάδα δικηγορών, πολιτικών μηχανικών-αρχιτεκτόνων και άλλων ειδικών, έχει την υποχρέωση να εντοπίζει, να καταγράφει, να φωτογραφίζει και να επιλύει όλες τις νομικές πολεοδομικές και άλλες διαδικαστικές εκκρεμότητες και εμπλοκές, που θα ανακαλύψει σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Στη συνέχεια όλα τα έγγραφα και οι μελέτες θα τις αναρτά σε μια ψηφιακή πλατφόρμα την οποία θα παραδώσει στο υπουργείο Υγείας. Αυτό με τη σειρά του θα έχει την ευθύνη για την διαχείριση τους.

Το έργο αυτό στοιχίζει 10.000.000 ευρώ όπως είπε εκπρόσωπος της εταιρίας ενώ το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του αναμένεται να είναι μέσα σε τρία χρόνια περίπου.

Το παράδειγμα της LA VIE EN ROSE

Ενδεικτικό παράδειγμα της μη αξιοποίησης της κινητής περιουσίας του υπουργείου Υγείας είναι το κτήριο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 που έμεινε κλειστό για περισσότερα από 10 χρόνια. Με χρηματοδότηση της La Vie en Rose, σήμερα μετατρέπεται σε σύγχρονη ογκολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για το ΓΝΑ «Λαϊκό» που εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 200 ασθενείς.

«Οι υπουργοί αλλάζουν άλλα η ακίνητη περιουσία του ΕΣΥ μένει καιμεγαλώνει. Ποτέ δεν έχει υπάρξει μια συστηματική καταγραφή και διαχείριση της προς όφελος του ΕΣΥ. Κάναμε διεθνή διαγωνισμό, πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πάμε να κάνουμε για πρώτη φορά μια συνολική διαχείριση» τόνισε ο υπουργός.

Στο ερώτημα γιατί δεν είχε γίνει έως σήμερα αυτή η καταγραφή, η απάντηση που έδωσε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ήταν ότι σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας και τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ένα τέτοιο έργο είναι εφικτό και θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες ηγεσίες του υπουργείου Υγείας άλλα και άλλων υπουργείων

που εύχεται να προχωρήσουν σε κάτι αντίστοιχο.

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