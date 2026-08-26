Η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με τις πολιτείες των ΗΠΑ για τις βλάβες που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Πρόστιμα μαμούθ έως και 17 δισ. δολάρια

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Η Meta Platforms κατέληξε σε συμβιβασμό για την επίλυση δικαστικής διαφοράς μετά από αγωγή που υπέβαλαν πολιτείες σε όλη τη χώρα ότι η εταιρεία σχεδίασε το Instagram και το Facebook για να εθίσει παιδιά, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συνέλεξε ακατάλληλα προσωπικά δεδομένα παιδιών που χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες της, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια δίκης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας σχετικά με καταγγελίες που υπέβαλαν 29 πολιτείες, αποτρέποντας μια από τις πιο προβεβλημένες δοκιμασίες για την εταιρεία μέχρι στιγμής, με κατηγορίες ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν νεαρούς χρήστες. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων στις 12 Αυγούστου, ένα ομοσπονδιακό εφετείο αρνήθηκε να σταματήσει τη δίκη.

Οι καταγγελίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος ποινικών διώξεων που έχουν κινηθεί από πολιτείες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, σχολικές περιφέρειες και άτομα, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης τροφοδότησαν μια πανεθνική κρίση ψυχικής υγείας των νέων.

Η ομοσπονδιακή δίκη αφορούσε κατυηγορίες από τους γενικούς εισαγγελείς της Καλιφόρνια, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ ότι η Meta παραβίασε τους κρατικούς νόμους που προστατεύουν τους καταναλωτές.

Η δίκη αφορούσε επίσης κατηγορίες από 29 πολιτείες ότι η Meta παραβίασε τον ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα από χρήστες που γνώριζε ότι ήταν παιδιά χωρίς γονική ειδοποίηση ή συγκατάθεση και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι έχει εργαστεί σκληρά για να προστατεύσει τα παιδιά στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με το αν οι υπηρεσίες της ήταν εθιστικές, επειδή ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν είναι αναγνωρισμένη ψυχιατρική πάθηση.

Σε κατάθεση πριν από τη δίκη, η Meta ανέφερε ότι η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ ζητούν καταβολή προστίμων έως και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι πολιτείες δεν είχαν αποκαλύψει συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια, αλλά δήλωσαν σε ακρόαση πριν από την έναρξη της δίκης ότι το ποσό θα πλησίαζε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πολιτείες ζητούσαν επίσης πρόσθετες χρηματικές αποζημιώσεις, καθώς και μια εντολή που θα διατάζει τη Meta να κάνει σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες της και να απαγορεύσει στα παιδιά να δημιουργούν λογαριασμούς.

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