Takeaways by to pontiki AI Ένας ιστότοπος που παρουσιάζεται ως «Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής του Ανόβερου» δημοσίευσε τεράστιο όγκο περιεχομένου υπέρ των ισραηλινών θέσεων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία βελτιστοποίησης για να επηρεάσει τα αποτελέσματα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εν λόγω ιστοσελίδα, η οποία στερείται πραγματικής υπόστασης και προσωπικού, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας δημόσιας διπλωματίας που χρηματοδοτείται από την ισραηλινή κυβέρνηση μέσω τρίτων εταιρειών.

Η εταιρεία Piro Inc έχει εγγραφεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως ξένος πράκτορας, αποκαλύπτοντας τη σύνδεση της καμπάνιας με την ισραηλινή διαφημιστική εταιρεία LaPam.

Παρά τις προσπάθειες χειραγώγησης των chatbots, αναλύσεις δείχνουν ότι η αξιοπιστία του συγκεκριμένου περιεχομένου αμφισβητείται, ενώ η χρήση αδιαφανών χρηματοδοτικών διαδρομών καθιστά δύσκολη την πλήρη χαρτογράφηση της εκστρατείας στα δημόσια αρχεία.

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Ένας φιλοϊσραηλινός ιστότοπος με το όνομα ενός ανύπαρκτου think tank, δημοσίευσε περισσότερες από μισό εκατομμύριο λέξεις σε εννέα ημέρες, βασισμένος σε μια εμπορική πλατφόρμα που υπόσχεται να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενο, έτσι ώστε τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης να το επικαλούνται, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Guardian.

Ο ιστότοπος παρουσιάζει τη θέση του Ισραήλ σε θέματα όπως τα βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων, τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου και το εάν το Ισραήλ έχει σκόπιμα λιμοκτονήσει Παλαιστίνιους στη Γάζα, όλα παρουσιασμένα ως ουδέτερη έρευνα.

Η εταιρεία παραγωγής μέσων ενημέρωσης της Νέας Υόρκης Piro Inc υπέβαλε τον ιστότοπο στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για εγγραφή αυτόν τον μήνα βάσει του Νόμου περί Εγγραφής Ξένων Πράκτορων (Fara), ενός νόμου του 1938 που απαιτεί από οποιονδήποτε εργάζεται για μια ξένη κυβέρνηση να το γνωστοποιήσει επίσημα, ως υλικό που διανέμει για την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο ιστότοπος δημοσιεύει στο όνομα του Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής του Ανόβερου, το οποίο προφανώς δεν υπάρχει ως νομική οντότητα, δεν έχει φυσική διεύθυνση και δεν έχει προσωπικό ούτε υπογραφή σε καμία από τις εκθέσεις του. Οι δικοί του όροι χρήσης διέπονται από τους νόμους του «κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Ινστιτούτο», το οποίο αρνούνται να κατονομάσουν.

Η ύπαρξη του ιστότοπου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 14 Αυγούστου. Έκτοτε, το ινστιτούτο έχει προσθέσει μια σελίδα με τίτλο χρηματοδότησης, η οποία αναφέρει: «Μια προηγούμενη έκδοση αυτής της σελίδας ανέφερε ότι το Ινστιτούτο λειτουργούσε χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, και αυτό ίσχυε όταν γράφτηκε».

Ο ιστότοπος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας, που χρηματοδοτείται από δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από την ισραηλινή κυβέρνηση και διοχετεύεται μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού διαφημιστικού ομίλου Havas Media, για να προετοιμάσει τα chatbots ώστε να προβάλλουν τα επιχειρήματα του Ισραήλ υπέρ αυτού. Μια σύμβαση μεταξύ της Havas και μιας άλλης αμερικανικής εταιρείας που εργάζεται στην εκστρατεία την δεσμεύει για την «ανάπτυξη ιστότοπων και περιεχομένου για την παροχή αποτελεσμάτων πλαισίου GPT σε συνομιλίες GPT».

Ο Guardian επικοινώνησε με την Piro Inc, την Havas Media και την ισραηλινή κυβερνητική διαφημιστική εταιρεία LaPam για σχόλια. Ζητήθηκαν επίσης σχόλια μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Hanover.

Αυτό συμβαίνει σε ένα σημείο που η θέση του Ισραήλ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει και όταν Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης ότι τα χρήματα που δαπανώνται για τις λεγόμενες προσπάθειες «Hasbara» στη δημόσια διπλωματία στο εξωτερικό έχουν σπαταληθεί.

Ο ιστότοπος

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, μεταξύ 6 και 14 Αυγούστου, το Ινστιτούτο του Ανόβερου δημοσίευσε 124 αναφορές με συνολικά περισσότερες από 560.000 λέξεις, κατά μέσο όρο περίπου 4.500 λέξεις η καθεμία. Μόνο στις 12 και 13 Αυγούστου παρήγαγε 73 αναφορές, που αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 354.000 λέξεις σε δύο ημέρες.

Όλοι εκτός από έναν από τους 124 τίτλους στον ιστότοπο ξεκινούν με μια ερώτηση που μοιάζει με αυτήν που ένας χρήστης θα μπορούσε να πληκτρολογήσει σε ένα chatbot, όπως «Είναι ο αντισιωνισμός αντισημιτισμός;», «Έδιωξε το Ισραήλ τους Παλαιστίνιους από τη γη τους;», «Διεξάγει το Ισραήλ γενοκτονία στη Γάζα;»

Οι αναφορές παρουσιάζονται με σχεδόν ακαδημαϊκό τρόπο και έχουν ακριβή πηγή, με παραπομπές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, το Παλαιστινιακό Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής, η Διεθνής Αμνηστία και το κείμενο της Σύμβασης για τη Γενοκτονία.

Ο Νικ Κλίβελαντ-Στάουτ, ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Quincy, ο οποίος έχει κάνει ρεπορτάζ για τον ιστότοπο, δήλωσε στον Guardian ότι η πρώτη του εντύπωση ήταν κάτι εντυπωσιακό. «Καταφέρνει να μεταμφιεστεί σε πολύ ακαδημαϊκό – ο σχεδιασμός του ιστότοπου, τα λογότυπα, όλα φαίνονται απλά καλά. Αλλά όσο περισσότερο το διαβάζετε, μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι πολλά από αυτά δεν βγάζουν νόημα».

Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που παρουσιάζει ο ιστότοπος του Ινστιτούτου του Ανόβερου διατυπώνονται επίμονα για να ασκήσουν ωμή κριτική στο Ισραήλ. Όπου οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία ή απαρτχάιντ, οι αναφορές παρατηρούν αξιόπιστα ότι κανένα δικαστήριο δεν έχει εκδώσει ετυμηγορία για τον ισχυρισμό – μια διατύπωση που εμφανίζεται σε 20 από τις 124 αναφορές σύμφωνα με την καταμέτρηση του Guardian.

Τα στοιχεία για τις απώλειες και την βοήθεια αποδίδονται σε «ένα μέρος των γεγονότων», μια προειδοποίηση που χρησιμοποιήθηκε σε 55 αναφορές και εφαρμόστηκε στις ίδιες τις κατηγορίες του Ισραήλ τόσο εύκολα όσο και στις παλαιστινιακές. Ο αναγνώστης έχει την εντύπωση ότι λίγα μπορούν να διαπιστωθούν για τη Γάζα.

Μία μελέτη – μια ανάλυση του 2022 για τα αντισημιτικά σχόλια στις σελίδες του Facebook βρετανικών, γαλλικών και γερμανικών μέσων ενημέρωσης – αναφέρεται 454 φορές σε 88 από τις 124 αναφορές, συμπεριλαμβανομένων σελίδων για φαινομενικά άσχετα θέματα, όπως η καταγραφή γης στα κατεχόμενα εδάφη, η επιρροή της Aipac στην κάλυψη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα, οι απελάσεις του 1948 και ο αποκλεισμός της Γάζας.

Ο Κλίβελαντ-Στάουτ σημείωσε πως «Σχεδόν κάθε άρθρο καταλήγει λέγοντας, λοιπόν, και μόνο που μιλάμε γι’ αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στον αντισημιτισμό».

Κατασκευή για τις μηχανές

Η ανάλυση του Guardian διαπίστωσε ότι αρχικά ο ιστότοπος περιείχε ένα είδος αρχείου που λέει στα συστήματα AI τι περιέχει ένας ιστότοπος και πώς να το διαβάσουν (ένα αρχείο llms.txt), αλλά το οποίο δεν περιέγραφε καθόλου το Ινστιτούτο. Ήταν το τυπικό αρχείο του Res, μιας «πλατφόρμας περιεχομένου AI που βοηθά τις ομάδες B2B [business-to-business] να παραπέμπονται από τα ChatGPT, Perplexity, Claude και Gemini», η οποία πουλάει αυτό που ο κλάδος αποκαλεί generative engine optimization.

Ο Guardian έσωσε το αρχείο στις 13 Αυγούστου. Έκτοτε έχει αντικατασταθεί με μια εξατομικευμένη έκδοση γραμμένη για μηχανικούς αναγνώστες και το Res δεν αναφέρεται πλέον πουθενά στον ιστότοπο.

Ο ιδρυτής της Res, Hai Tran, εγγράφηκε στο υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις 22 Ιουλίου ως υπεργολάβος της Piro στον ισραηλινό λογαριασμό. Ο Tran δήλωσε στο Politico ότι ο ρόλος του αποκαλύφθηκε σε αυτήν την κατάθεση.

Ο ιστότοπος της Piro διαφημίζει μια υπηρεσία που ονομάζεται AI Story Optimization, βάσει της οποίας θα «δημιουργεί περιεχόμενο σχεδιασμένο για τον τρόπο με τον οποίο οι LLM αξιολογούν την αξιοπιστία», με την εργασία να αποστέλλεται «στον ιστότοπό σας ή σε αξιόπιστες ιδιοκτησίες τρίτων που κατασκευάζουμε».

Ο Κλίβελαντ-Στάουτ είπε ότι ο πιο σημαντικός στόχος δεν ήταν η πιθανότητα οι χρήστες να φτάσουν στον ιστότοπο με μια ζωντανή αναζήτηση, αλλά τα δεδομένα εκπαίδευσης. «Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό», είπε. Ο πρώτος είναι η δημοσίευση ιστότοπων και η ελπίδα ότι τα chatbot θα τους αναφέρουν. Ο δεύτερος, το πιο ανησυχητικό και ενδεχομένως πιο αποτελεσματικό πράγμα, είναι η εισαγωγή υλικού σε αποθετήρια όπως το Common Crawl που παρέχουν τα υποκείμενα δεδομένα εκπαίδευσης για εμπορικά μοντέλα.

«Όταν αναμασάει αφηγήσεις στις οποίες εκπαιδεύεται το chatbot, δεν θα αναφέρει καν τις πηγές», είπε. «Δεν θα μπορείτε να το επαληθεύσετε».

Κάθε σελίδα του ιστότοπου του Ινστιτούτου φέρει μια αποκάλυψη για ξένο πράκτορα στο κάτω μέρος της. Ο Κλιβελαντ – Στάουτ αποκόμισε την εντύπωση ότι οι χρήστες μπορούσαν να επισκεφθούν τον ιστότοπο και να κρίνουν μόνοι τους την αξιοπιστία του. «Αλλά πόσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό;» είπε.

Οι δοκιμές των chatbots του Guardian κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του ρεπορτάζ έδειξαν ότι ο έλεγχος της παραγωγής του Ινστιτούτου είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στο περιεχόμενο των chatbot.

Ερωτηθείς για νέα έρευνα που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Hanover, το webchatbot του ChatGPT προσέφερε συνδέσμους προς τέσσερις αναφορές, αλλά προειδοποίησε επίσης ότι το ινστιτούτο υπόκειται σε «σημαντική διαμάχη σχετικά με το ποιος το χρηματοδοτεί και γιατί υπάρχει», προσφέροντας μια περιγραφή και συνδέσμους προς τις αναφορές του Ινστιτούτου Quincy.

Η αλυσίδα Piro έχει συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε δύο εντολές εργασίας σύμφωνα με τις καταθέσεις του Fara, αλλά αυτό το ποσό επισκιάζεται από τις δαπάνες για την ευρύτερη καμπάνια στην οποία ανήκει.

Τόσο η Piro όσο και η Clock Tower X είναι υπεργολάβοι της Havas Media Germany GmbH, μιας εταιρείας της Φρανκφούρτης που κατέχεται μέσω του ισπανικού βραχίονα της Havas και τελικά από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ Havas NV.

Η Havas κατονομάζεται ως ο ενδιάμεσος στις αμερικανικές εγγραφές ξένων πρακτόρων πέντε αμερικανικών εταιρειών: Clock Tower X, Piro, Targeted Communications Global, Bridges Partners και Davis Media NY. Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταγράφει ότι πλήρωσε την Clock Tower.

Επτά ημέρες μετά την πρώτη από αυτές τις πληρωμές, στις 31 Οκτωβρίου 2025, η θυγατρική της Havas στις ΗΠΑ τερμάτισε την εγγραφή της ως πράκτορας της ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις καταθέσεις. Ενώ διατηρούσε αυτήν την εγγραφή, ήταν υποχρεωμένη να καταγράψει τι έλαβε: η καταχώρισή της για το εξάμηνο πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2023 καταγράφει 2.951.745 δολάρια από τη γερμανική αδελφή εταιρεία της στον ισραηλινό λογαριασμό. Μόλις η γερμανική οντότητα άρχισε να πληρώνει απευθείας τους Αμερικανούς εργολάβους, η Havas έπαψε να αποκαλύπτει οτιδήποτε, επειδή ένας ξένος εντολέας δεν έχει υποχρέωση υποβολής.

Στην πραγματικότητα, αυτό σήμαινε ότι η ευρύτερη εκστρατεία δεν θα ήταν άμεσα ορατή στα δημόσια αρχεία, παρά μόνο στις αποσπασματικές καταθέσεις μεμονωμένων εργολάβων.

Στο Ισραήλ, τα αρχεία προμηθειών δείχνουν ότι η κυβερνητική διαφημιστική εταιρεία LaPam ανέθεσε σε εταιρείες της Havas συμβάσεις χωρίς ανταγωνιστική υποβολή προσφορών: 39 εκατομμύρια δολάρια, 29 εκατομμύρια δολάρια και 17,5 εκατομμύρια δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, και 58,3 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2023 για τον σχεδιασμό και την αγορά μέσων στο εξωτερικό. Η σύμβαση αυτή έληξε στις 15 Μαρτίου 2024. Μια αναζήτηση στο δημοσιευμένο αρχείο της LaPam έως τις 5 Αυγούστου 2026 και στο μητρώο προσφορών δεν βρήκε καμία περαιτέρω ανάθεση στην Havas – καμία που να καλύπτει την περίοδο κατά την οποία η Havas πλήρωνε 24,9 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες.

Τα χρήματα δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στις προσπάθειες για την εγκατάσταση chatbots. Τα αρχεία της Targeted Communications Global αποκαλύπτουν μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τίτλο Ελευθερία Όχι Τρόμος, του οποίου το βίντεο 30 δευτερολέπτων, που δημοσιεύτηκε ως μη καταχωρημένο στο YouTube τον Οκτώβριο του 2025, έχει προβληθεί 28,1 εκατομμύρια φορές. Ο λογαριασμός του στο TikTok έχει 425 ακόλουθους. Ο ιστότοπος της καμπάνιας φέρει τη φράση «Πληρωμή από LAPAM». Δεν έχει δημοσιεύσει τίποτα από τον Δεκέμβριο του 2025.

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