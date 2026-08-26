Meta: Τι αλλάζει σε Facebook και Instagram μετά τον συμβιβασμό ύψους 18 δισ. δολαρίων

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Η Meta δήλωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε να καταβάλει περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο ενός διακανονισμού για την επίλυση αγωγών που υπέβαλαν 29 γενικοί εισαγγελείς πολιτειών ότι σχεδίασε σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες που βλάπτουν την ψυχική υγεία των νέων.

Ο διακανονισμός τερματίζει μια ιστορική νομική μάχη για τον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Meta συμφώνησε να κάνει αλλαγές στις πλατφόρμες της, όπως η θέσπιση ημερήσιων χρονικών ορίων για τους έφηβους χρήστες και αποκλεισμό πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο. Η πληρωμή των σχεδόν 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα παράσχει χρηματοδότηση για κρατικές «πρωτοβουλίες διαδικτυακής ασφάλειας των νέων», σύμφωνα με την εταιρεία.

Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών προσφυγών από πολιτείες, δήμους και ιδιώτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή δίκη αφορούσε, μεταξύ άλλων, προσφυγές από την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις πολιτείες να κατηγορούν τη Meta για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Παράλληλα, 29 συνολικά πολιτείες υποστήριξαν ότι η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων.

Η Meta έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία έχει επίσης υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με τον εθιστικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της, καθώς η «εξάρτηση από τα social media» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διαταραχή.

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