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26.08.2026 18:32

Συγκινεί η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη «θυσία», δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα πάω κάθε μέρα στο νοσοκομείο

26.08.2026 18:32
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος, για σχεδόν δυόμισι χρόνια, παρέμενε νοσηλευόμενος, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για τη ζωή του. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή, και «έφυγε» την Τρίτη, 25/8, σε ηλικία 57 ετών.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια των προβών του για το τηλεοπτικό σόου «J2US». Έκτοτε νοσηλευόταν, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του την οικογένειά του.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες του Δημήτρη Κόκοτα και στην επιδείνωση της υγείας του που τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει ο οργανισμός του. Όπως αποκάλυψε, ο τραγουδιστής ήρθε αντιμέτωπος για ακόμη μία φορά με σηπτικό σοκ. Παρότι είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει αντίστοιχο επεισόδιο στο παρελθόν, αυτή τη φορά ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί.

«Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε, δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε. Νόμιζα ότι σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας. Καταλάβαινα ότι είναι μία ριψοκίνδυνη κατάσταση, αλλά έδειχνε δύναμη και το αντιμετώπιζε. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα πάω κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Έκανα αυτό που ήταν αυτονόητο. Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη “θυσία”. Δίνεις ό,τι έχεις. Αν μπορούμε όλοι να γίνουμε σαν τον Δημήτρη», είπε.

Την Παρασκευή η κηδεία του τραγουδιστή

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 12:00, θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, με τα έξοδα της εξόδιου ακολουθίας να καλύπτονται από τον δήμο.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της ημέρας του θανάτου του τραγουδιστή και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την απώλειά του. Μεταξύ των αποφάσεων ήταν και η τήρηση ενός λεπτού σιγής, καθώς και η ανάληψη της δαπάνης της εξόδιου ακολουθίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια έως και την ημέρα της ταφής. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον πρόεδρο και τον δήμαρχο, ενώ θα κατατεθεί και στεφάνι.

Με στόχο να παραμείνει ζωντανή η μνήμη του καλλιτέχνη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης μία από τις ετήσιες υποτροφίες του δημοτικού Ωδείου να φέρει το όνομα του Δημήτρη Κόκοτα. Παράλληλα, το όνομά του θα δοθεί ακόμη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, που στεγάζεται στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, αποφασίστηκε να μετατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση του 40ήμερου μνημόσυνου.

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