Η Ρωσία έτοιμη να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο 

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Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

Με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να φτάνουν σε απόλυτο αδιέξοδο, η Μόσχα σχεδιάζει συμβατικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο κέντρο της πόλης του Κιέβου και σε άλλους βασικούς αστικούς στόχους, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο τρία άτομα κοντά στο Κρεμλίνο.

Russia is preparing to escalate attacks on Ukraine after concluding that negotiations for a peace deal have reached a dead end, according to three people close to the Kremlin. https://t.co/y7gMjOmf2J — Bloomberg (@business) August 26, 2026

Αυτή η ανανεωμένη εχθρότητα έρχεται καθώς η Ρωσία εγκαταλείπει την ελπίδα για μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με το πρότυπο της συνόδου κορυφής της Αλάσκας τον περασμένο Αύγουστο, η οποία θα ανάγκαζε την Ουκρανία να παραχωρήσει τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ. Η σταθερή άρνηση της Ουκρανίας να παραδώσει αυτές τις πόλεις, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν τις εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας, έχει αφήσει και τις δύο πλευρές πίσω στο μηδέν.

Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε τις οικονομικές επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων σε υποδομές στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, προειδοποιώντας σε ομιλία του το Σαββατοκύριακο ότι το Κίεβο έχει ανοίξει το «κουτί της Πανδώρας» και πρέπει να προετοιμαστεί για σοβαρά αντίποινα στους δικούς του ευαίσθητους οικονομικούς τομείς.

Ελλείψει βιώσιμης διπλωματίας, και καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της με συγκλονιστικά θύματα, ο επιδεινούμενος κύκλος των αμοιβαίων αεροπορικών και θαλάσσιων επιθέσεων έχει αυξήσει τον συστημικό κίνδυνο. Αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν τώρα ότι ο Πούτιν μπορεί τελικά να καταφύγει σε τακτικά πυρηνικά όπλα για να αποτρέψει μια στρατηγική ήττα, ανέφερε το Bloomberg, σπάζοντας ένα παγκόσμιο ταμπού πολέμου που υπάρχει από το 1945.

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