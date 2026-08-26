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26.08.2026 19:18

Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ

26.08.2026 19:18
mitsotakis oie

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.

Όπως ανέφεραν πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.

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