Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.
Όπως ανέφεραν πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.
Διαβάστε επίσης:
Συνάντηση Μητσοτάκη με την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ
Στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εισηγήσεις να μην ψηφίσει η ΝΔ την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής
ΚΚΕ για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τις συντάξεις χηρείας: «Παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.