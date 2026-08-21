ΟΗΕ: Αυτοί οι υποψήφιοι διάδοχοι του Γκουτέρες – Ποια είναι η γυναίκα που προκρίνεται για Γραμματέας

Takeaways by to pontiki AI Ο Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 31 Δεκεμβρίου και επτά υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Η οικονομολόγος Ρεβέκα Γκρίνσπαν θεωρείται το φαβορί της αναμέτρησης, αν και η τελική επιλογή παραμένει αβέβαιη λόγω των ισορροπιών στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Για την εκλογή απαιτούνται εννέα ψήφοι από τα δεκαπέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς να ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε μόνιμα μέλη.

Πολλές χώρες υποστηρίζουν την εκλογή γυναίκας στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ενώ η Λατινική Αμερική διεκδικεί την ηγεσία βάσει της άτυπης γεωγραφικής εναλλαγής.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ώρα που όλος ο πλανήτης είναι σε κρίση, τα πολεμικά μέτωπα διάσπαρτα, τα διπλωματικά αδιέξοδα πολλά και οι βεβαιότητες δεκαετιών κλονίζονται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιλέγει τον καινούργιο του Γραμματέα.

Ο νυν Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκληρώνει στις 31 Δεκεμβρίου τη δεύτερη πενταετή θητεία του στην ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Επτά είναι οι υποψήφιοι που διεκδικούν τη θέση, με πέντε γυναίκες και δύο άνδρες να έχουν μπει στην κούρσα για την κορυφαία θέση του διεθνούς οργανισμού.

Η Ρεβέκα Γκρίνσπαν θεωρείται φαβορί. Η Ρεβέκα Γκρίνσπαν είναι οικονομολόγος από την Κόστα Ρίκα, η οποία υπηρετεί ως Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) από το 2021. Προηγουμένως, διετέλεσε Γενική Γραμματέας της Ιβηροαμερικανικής Γενικής Γραμματείας από το 2014 έως το 2021 και Αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα από το 1994 έως το 1998. Θεωρείται φαβορί έναντι των:

της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Γουιάνας Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ, η οποία υπηρετεί ως

Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας της στα Ηνωμένα Έθνη από το 2020 και



του Αργεντινού διπλωμάτη και επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι ο οποίος διετέλεσε προηγουμένως πρέσβης της Αργεντινής στην Αυστρία , παράλληλα με τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Βιέννη (2013–2019)



Στην κούρσα συμμετέχουν επίσης:

Η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ,

Η διπλωμάτισσα από τον Ισημερινό Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα,

Ο πολιτικός και διπλωμάτης από την Ουγκάντα Ολάρα Οτούνου,

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκι Σαλ,

Η πρέσβης του Ισημερινού στη Γαλλία Ιβόν Μπάκι.

Γιατί δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις

Παρά το προβάδισμα ορισμένων υποψηφίων, οι ισορροπίες παραμένουν αβέβαιες, κυρίως λόγω της στάσης των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν νέες υποψηφιότητες, εφόσον η διαδικασία οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

«Αν υπάρξει αδιέξοδο για κάποια υποψηφιότητα και καμία άλλη δεν εξασφαλίζει επαρκή στήριξη, μπορεί να δούμε να εμφανίζονται νέες υποψηφιότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραδοσιακά, η επιλογή Γενικού Γραμματέα ακολουθεί μια άτυπη γεωγραφική εναλλαγή, αν και ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται πάντα.

Αυτή τη φορά, η Λατινική Αμερική θεωρεί ότι έχει σειρά να αναλάβει την ηγεσία του οργανισμού, γεγονός που εξηγεί και τον μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων από την περιοχή.

Παράλληλα, αρκετές χώρες πιέζουν ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΗΕ να εκλεγεί γυναίκα Γενική Γραμματέας.

Η διαδικασία

Για να επικρατήσει ένας υποψήφιος ή μία υποψήφια χρειάζονται τουλάχιστον εννέα ψήφοι από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και να μην υπάρξει βέτο από κάποιο από τα πέντε μόνιμα μέλη: ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Βρετανία.

Το όνομα που θα προκύψει από το Συμβούλιο Ασφαλείας θα υποβληθεί στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία παραδοσιακά επικυρώνει την επιλογή.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών συνεχίζονται μέχρι να διαμορφωθεί η απαραίτητη συναίνεση.

Τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσουν στις 10:00 ώρα Νέας Υόρκης (17:00 ώρα Ελλάδας) και να πραγματοποιήσουν μυστική ψηφοφορία, στην οποία θα αξιολογήσουν κάθε υποψηφιότητα με τρεις επιλογές: αν «ενθαρρύνουν», «αποθαρρύνουν» ή «δεν εκφράζουν γνώμη».

Στην πρώτη αντίστοιχη διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου, την καλύτερη επίδοση είχε η Ρεβέκα Γκρίνσπαν

Διαβάστε επίσης

Δυτική Όχθη: Επτά χώρες… καλούν το Ισραήλ να «βάλει τέλος στην επέκταση» του εποικισμού

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ «ταρακούνησε» στο Περού – Τρεις τραυματίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια και σχολεία (videos)

Μεξικό: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς μετά από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου