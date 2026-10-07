Μπαράζ μετασεισμών στη Κάσο μετά τα 4,1 Ρίχτερ – Δέκα αισθητές δονήσεις σε λίγες ώρες

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Μετά τα 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Κάσο, οι σεισμικές δονήσεις συνεχίζονται στο νησί των Δωδεκανήσων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, μέχρι τις 10:30 το πρωί σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 02:43 και είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, με εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα.

Επτά λεπτά αργότερα καταγράφηκε νέα δόνηση 3,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Η πρώτη σεισμική δόνηση είχε σημειωθεί στις 00:05 και ήταν μεγέθους 3,1 Ρίχτερ. Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ.

Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 11:16, με μέγεθος 3,7 Ρίχτερ και επίκεντρο 35χλμ δυτικά της Κάσου.

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