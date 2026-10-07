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ΕΛΛΑΔΑ

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07.10.2026 10:49

Στον ανακριτή ο Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ – «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία» δήλωσε

07.10.2026 10:49
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Για «σκευωρία» φώναζε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά την έξοδό του από την ΓΑΔΑ κι ενώ οδηγούνταν στην Ευελπίδων όπου απολογείται αυτή την ώρα στον ανακριτή.

Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ανακρίνεται μαζί με την σύζυγό του για τις απάτες με εικονικές εταιρίες, μέσω των οποίων απέφευγε να δίνει τις εισοφρές στον ΕΦΚΑ, προακλώντας ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων στο δημόσιο.

Χρησιμοποιούσε -μαζί με τη σύζυγό του- αχυράνθρωπους και έκοβα εικονικά τιμολόγια, ακόμη και σε βάρος υπαλλήλων του.

Βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ, είπε στις κάμερες: ««Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Εν τω μεταξύ, παράλληλα με την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μετά από ειδοποίηση ελληνικής τράπεζας, λόγω σειράς συναλλαγών που φέρονται να πραγματοποίησαν ο Καμπούρης και η σύζυγός του.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις, ενώ οι ελεγκτές έφτασαν μέχρι και στο Βέλγιο, όπου εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον συναλλαγές.

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