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Τέλος στην ζωή του, έβαλε σήμερα στο σπίτι του στην Τοσκάνη ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο. Εβδομήντα οκτώ ετών, ο Ντε Τζενάρο είχε ασχοληθεί με τις έρευνες κατά της μαφίας.

Πριν από μια εβδομάδα, όμως, είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση των εισαγγελικών ερευνών που αφορούσαν τη δολοφονία, από την Κόζα Νόστρα, του γνωστού δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, μαζί με ορισμένους συνεργάτες του, επιχείρησαν να εμποδίσουν τον πληροφοριοδότη Σαλβατόρε Κοντόρνο να μιλήσει σε δικαστές. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντε Τζενάρο είχε δραστηριοποιηθεί με στόχο ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στη Δικαιοσύνη τις λεπτομέρειες που γνώριζε σχετικά με τη δολοφονία Μπορσελίνο – η οποία διαπράχθηκε πριν από 34 χρόνια – και το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η προσωπική του ατζέντα.

🔵L'ex capo della Polizia #DeGennaro si è tolto la vita con un colpo di pistola. Non dava notizie dalla serata di venerdì; era da solo nella sua casa di campagna in Toscana. A trovarlo questa mattina i domestici dopo le preoccupazioni dei familiari. pic.twitter.com/LnD8kw4gIr — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 21, 2026

Οι ερευνητές υποψιάζονται επίσης ότι παρακρατήθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με τη σύλληψή του στη Σικελία το 1989. Εκείνη την εποχή, ο Ντε Τζενάρο ηγούνταν της Κεντρικής Μονάδας Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Αστυνομίας.

Πριν από μια εβδομάδα επίσης, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Ντε Τζενάρο και από τότε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας είχε απομονωθεί από γνωστούς και συγγενείς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε βαθιά σοκαρισμένη από τον θάνατο του Τζιάνι Ντε Τζενάρο και συλλυπήθηκε την οικογένειά του.

Γεννημένος στο Ρέτζιο της Καλαβρίας το 1948, ο Τζιάνι ντε Τζενάρο ήταν μια κομβική προσωπικότητα. Συνεργάστηκε με τον Φαλκόνε και, το 1984, επέβλεψε την έκδοση από τη Βραζιλία του Τομάσο Μπουσκέτα, ενός από τους πιο εξέχοντες συνεργάτες της Δικαιοσύνης στον αγώνα κατά της Μαφίας.

Το 1993, έγινε διευθυντής της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας (DIA) και το 2000 διορίστηκε Αρχηγός της Αστυνομίας, θέση που κατείχε μέχρι το 2007. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πραγματοποιήθηκε η σύνοδος κορυφής της G8 στη Γένοβα το 2001, η οποία σημαδεύτηκε επίσης από τη βία στο σχολείο Ντίαζ.

Κατηγορούμενος ότι παρότρυνε έναν αστυνομικό επίτροπο να δώσει ψευδή κατάθεση στην υπόθεση, αθωώθηκε οριστικά από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2011, επειδή οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν.

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