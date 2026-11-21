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Το εθνικό σύστημα σύνδεσης της Νορβηγίας, το ID-porten, δέχεται κυβερνοεπίθεση DDoS, όπως επιβεβαίωσε η Νορβηγική Υπηρεσία Ψηφιοποίησης (Digdir) στο Faytuks Network.
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