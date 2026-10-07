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07.10.2026 10:12

Καβάλα: Μετά τον θάνατο του 16χρονου, ανακαλούνται άδειες σε 11 γήπεδα – Κατόπιν εορτής οι έλεγχοι ασφαλείας, ποιους βαραίνει η ευθύνη

07.10.2026 10:12
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Την ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας έντεκα ποδοσφαιρικών γηπέδων αποφάσισε ο δήμος Παγγαίου, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στοίχισε την ζωή στον 16χρονο Γκιάνα Ασλάν.

Η απόφαση, που υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Χρήστος Μποσμπότης, επάρθη ώστε να ξεκινήσουν επανέλεγχοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις για τα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και τα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας.

Αυτό που προβληματίζει και εξοργίζει, είναι πως ενώ στο γήπεδο που σημειώθηκε η τραγωδία, η απόσταση του αγωνιστικού χώρου με τον τοίχο δεν τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας, το γήπεδο είχε πάρει κανονικά άδεια λειτουργίας μέσα στον Σεπτέμβριο!

Αφού έχασε τη ζωή του ο νεαρός, αποφάσισαν να κλείσουν τα γήπεδα τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές και στα οποία πρέπει να γίνουν προσαρμογές.

Η ανάκληση άδειας αφορά τα γήπεδα: Αγίου Ανδρέα, Ακροβουνίου, Αμισιανών, Ελαιοχωρίου, Ελευθερών, Κοκκινοχώματος, Μέλισσας, Νέας Περάμου, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου και ΕΠΣ Καβάλας στα Αμισιανά.

Να σημειωθεί πως σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή τα περιμετρικά περιθώρια δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές, η δυνατότητα διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά από την ΕΠΟ. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ, την ΕΠΣ Καβάλας, το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο 16χρονος ‘Ανι έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας.

Tο γήπεδο όπου σημειώθηκε η τραγωδία

Ο 16χρονος έχασε αμέσως τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στην ζωή και εξέπνευσε δύο εικοσιτετράωρα αργότερα.

Στο μικροσκόπιο και η ασφάλεια του γηπέδου

Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 16χρονος, αλλά και ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Το πρωί της Δευτέρας, μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια και λύκεια της Καβάλας, έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητας τους.

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