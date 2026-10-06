Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι των 25 εταιρειών στην υπόθεση Καμπούρη – Η εργαζόμενη που έπαιρνε 600 ευρώ αλλά της δήλωσαν 19.500 και η ζημία εκατομμυρίων

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, αφήνοντας πίσω της εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, ΦΠΑ και άλλες υποχρεώσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τουλάχιστον 25 εταιρείες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις και αναζητούνται ακόμη δύο άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλους λογιστών, επιχειρηματιών ή «αχυρανθρώπων».

Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, με τη δημιουργία εταιρειών σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στη διαφήμιση, την εστίαση, την ένδυση και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Η καταγγελία εργαζόμενης που άνοιξε τον δρόμο της έρευνας

Η υπόθεση φέρεται να άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη.

Η γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η δικηγόρος της, λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα, διαπίστωσε κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης για το 2023 ότι στην εφορία εμφανιζόταν εισόδημα 19.500 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διαφορά είχε άμεσες συνέπειες για την ίδια, καθώς, ως διαζευγμένη μητέρα, έχασε κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν με βάση το πραγματικό ύψος του εισοδήματός της.

Προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, απευθύνθηκε στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Από τον έλεγχο, σύμφωνα με την καταγγελία, προέκυψε ότι τρεις εταιρείες που η ίδια δεν γνώριζε εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα στο όνομά της.

Όπως υποστήριξε η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφανίζονταν να έχουν τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, τον οποίο χαρακτήρισε «αχυράνθρωπο».

Η ίδια περιέγραψε στην τηλεόραση του OPEN την προσπάθεια να εντοπιστεί η προέλευση των χρημάτων που εμφανίζονταν ως μισθοδοσία. Από τον έλεγχο του e-banking, σύμφωνα με την περιγραφή της, διαπιστώθηκε ότι τρεις εταιρείες εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα και άλλες τρεις να καταβάλλουν τα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό της εργαζόμενης.

Παράλληλα, από τον έλεγχο στον ΕΦΚΑ φέρεται να προέκυψε ότι δύο από τις εταιρείες που την εμφάνιζαν ως εργαζόμενη στην εφορία την είχαν δηλώσει και ως ασφαλισμένη.

Η εργαζόμενη, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, διαμαρτυρήθηκε προφορικά στον Φίλιππο Καμπούρη και στη συνέχεια απολύθηκε. Η ίδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για εργατική διαφορά και, όπως αναφέρθηκε, δικαιώθηκε, ενώ ακολούθησαν καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία.

Οι «αχυράνθρωποι» και το δίκτυο των εταιρειών

Στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να αποκαλύφθηκε ένα ευρύτερο δίκτυο τουλάχιστον 25 εταιρειών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι εταιρείες δημιουργούνταν και εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν ή να διοικούνται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Πίσω από την τυπική ιδιοκτησία, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονταν τα πρόσωπα που είχαν τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητας.

Στον φερόμενο μηχανισμό περιλαμβάνονταν και «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι στις επιχειρήσεις. Όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι εταιρείες φέρεται να σταματούσαν τη λειτουργία τους ή να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα εάν ορισμένες πραγματικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν ως βάση για τη λειτουργία εικονικών εταιρειών, καθώς και εάν στο πλαίσιο του μηχανισμού εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια.

Νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές και τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ

Στο δίκτυο που βρίσκεται υπό διερεύνηση φέρεται να περιλαμβάνονται επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, μεταξύ άλλων νυχτερινά κέντρα στην Πέτρου Ράλλη, την Πειραιώς και τη Λεωφόρο Συγγρού, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης, ένδυσης και διαφήμισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εταιρεία η οποία εμφανιζόταν ως διαφημιστική, ενώ φέρεται να είχε ως υποκατάστημα νυχτερινό κέντρο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να είχε εκδώσει τιμολόγια και προς τον ΛΑΟΣ, γεγονός που βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές, τα τιμολόγια και τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, προκειμένου να διαπιστώσουν τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του δικτύου και την έκταση της δραστηριότητάς του.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημία

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι επίσης υπό διερεύνηση.

Η ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, ΦΠΑ και πρόστιμα που δεν αποδόθηκαν.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει και το ενδιαφέρον της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες οικονομικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα.

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε οικονομικές κινήσεις και τιμολόγια που κρίθηκαν ύποπτα, ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επεκτάθηκε και στο Βέλγιο.

Ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη στο μικροσκόπιο

Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να βρισκόταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο των Αρχών για συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές.

Μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πλέον, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο των εταιρειών και των προσώπων, να διαπιστώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές και να προσδιορίσουν τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν η δραστηριότητα ήταν μεγαλύτερη από αυτή που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και ποιο είναι τελικά το πλήρες ύψος της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές και τη Δικαιοσύνη.

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