Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη – Η καταγγελία εργαζόμενης που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα στον e-ΕΦΚΑ (Video)

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Μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των Αρχών που οδήγησε στην αποκάλυψη απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στη σημερινή σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, της συζύγου του και ακόμη έξι ατόμων.

Η γυναίκα φέρεται να διαπίστωσε ότι τα ποσά που εμφανίζονταν στις φορολογικές της δηλώσεις απείχαν σημαντικά από τις πραγματικές της αποδοχές.

Όπως μεταφέρθηκε στο OPEN, η εργαζόμενη απασχολούνταν στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη και λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2023, τον Ιούνιο του 2024, ο λογιστής της την ενημέρωσε πως στην εφορία εμφανιζόταν εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έτος.

Η συγκεκριμένη διαφορά είχε άμεσες συνέπειες για την ίδια, καθώς, ως διαζευγμένη μητέρα, έχασε κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν με βάση το πραγματικό ύψος των εισοδημάτων της.

Προκειμένου να διαπιστώσει πώς προέκυψε η συγκεκριμένη διαφορά στα εισοδήματά της, απευθύνθηκε στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ για να ελέγξει τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο όνομά της. Από τον έλεγχο, προέκυψε ότι στα φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία της εμφανίζονταν εταιρείες που δήλωναν εισοδήματα στο όνομά της, τις οποίες η ίδια δεν γνώριζε.

Τι ανέφερε η δικηγόρος της καταγγέλλουσας

Η δικηγόρος της εργαζόμενης, Βιργινία Ξανθοπούλου, μίλησε στην εκπομπή και παρουσίασε το χρονικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας πως η καταγγελία της εντολέως της αποτέλεσε την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Η εντολέας μου ήταν εργαζόμενη στα ΜΜΕ του κ. Καμπούρη, η συμφωνία τους ήταν να λαμβάνει 600€ τον μήνα χωρίς επιδόματα και δώρο εορτών. Είναι διαζευγμένη, η εταιρεία του πρώην συζύγου της ήταν σε παύση πληρωμών και δεν μπορούσε να της καταβάλει διατροφή για τα δύο ανήλικα παιδιά της. Εργαζόταν στον κ. Καμπούρη από 2021. Όταν ήρθε η ώρα τον Ιούνιο του 2024 να κάνει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2023, την ειδοποίησε ο λογιστής της ότι πια δεν δικαιούται κοινωνικές παροχές», σημείωσε αρχικά η κ. Ξανθοπούλου.

«Έμεινε έκπληκτη η εντολέας μου, και ο λογιστής τής εξήγησε ότι λαμβάνει, σύμφωνα με την εφορία, 20.000€ ετησίως. Ανοίξαμε τις βεβαιώσεις αποδοχών, και εκεί είδαμε ότι τρεις άσχετες εταιρείες, που δεν τις είχε ακούσει ποτέ, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο -έναν αχυράνθρωπο- της δήλωναν εισοδήματα στην εφορία», πρόσθεσε.

«Αρχίσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, ανατρέξαμε στο e-banking της, να δούμε ποιος είναι ο καταθέτης της μισθοδοσίας. Εκεί φαινόταν μόνο ένας κωδικός με τα αρχικά POI και έναν αριθμό, η εντολέας μου δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση, έπρεπε να το ψάξουμε στον υπολογιστή. Εκεί διαπιστώσαμε ότι ο κ. Καμπούρης είχε φτιάξει με αχυρανθρώπους έξι εταιρείες. Οι τρεις δήλωναν εισοδήματα στην εφορία, τρεις άλλες εταιρείες τής κατέθεταν τα λεφτά στην τράπεζα. Ανατρέξαμε στον ΕΦΚΑ και εκεί είδαμε ότι δύο από τις τρεις εταιρείες που τη δηλώνουν στην εφορία, την εμφανίζουν ως ασφαλισμένη», περιέγραψε η δικηγόρος της πρώην εργαζόμενης στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη.

«Άρχισε να διαμαρτύρεται προφορικά στον κ. Καμπούρη, και εύσχημα εκείνος την απέλυσε. Της είπε ότι δυσκολεύεται οικονομικά και να δουλεύει με τα μισά λεφτά. Γι’ αυτό έχει καταφύγει με εργατική αγωγή στα δικαστήρια και έχει δικαιωθεί. Παράλληλα, κάναμε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, στον ΕΦΚΑ, στην ΑΑΔΕ και στην οικονομική αστυνομία», σημείωσε η ίδια κλείνοντας.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών περισσότερες από 25 εταιρείες

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε την ύπαρξη δικτύου τουλάχιστον 25 εταιρειών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι εταιρείες αυτές δημιουργούνταν από το 2021 με τη χρήση «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας εκκρεμείς οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Στο κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούνταν και «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι, οι οποίοι δηλώνονταν ως ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Η οικονομική ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το Δημόσιο η συνολική ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τις εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση, τις οικονομικές συναλλαγές τους, καθώς και τα πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν οποιαδήποτε σύνδεση με το συγκεκριμένο δίκτυο.

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