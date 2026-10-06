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06.10.2026 16:38

Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ιδιοκτήτης ακινήτου που παρακολουθούσε μέσω κρυφής κάμερας διαμέρισμα 18χρονης μισθώτριας

06.10.2026 16:38
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Πηγή: Pixabay

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Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Το Εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, όταν η 18χρονη, τότε, φοιτήτρια προσέφυγε στην Αστυνομία, καθώς είχε εντοπίσει στο διαμέρισμα μία λευκή συσκευή τοποθετημένη στο ταβάνι, με κατεύθυνση προς το κρεβάτι της.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, η φοιτήτρια είχε παρατηρήσει τη συσκευή από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής της στο διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης – ωστόσο – φαίνεται πως την είχε καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού. Όταν η νεαρή αντιλήφθηκε ότι η συσκευή έστρεφε προς το κρεβάτι της και αναβόσβηνε κατά διαστήματα, απευθύνθηκε σε συγγενικό της πρόσωπο που είχε γνώσεις σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές, με συνέπεια να προσφύγουν στις Αρχές.

Καταθέτοντας στο Εφετείο, η καταγγέλλουσα εξέφρασε την πεποίθησή ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή, ενώ ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης την επισκεπτόταν σε ανύποπτο χρόνο και ζητούσε να μάθει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.

Από την πλευρά του, ο 68χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η συσκευή ήταν ανενεργή. «Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Είπα στον μεσίτη να την σκεπάσει με πανί σε περίπτωση που ενοχλεί τον υποψήφιο μισθωτή», είπε, ενώ για την καταγγέλλουσα σημείωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της, ούτε περιέργεια για το τί κάνει στη ζωή της.

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