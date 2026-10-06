search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 15:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 14:27

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και απέδρασε – Συνελήφθη τέσσερις ημέρες μετά

06.10.2026 14:27
peripoliko new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τέσσερις ημέρες διήρκεσε η ελευθερία ενός 21χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει ανοίγοντας την πόρτα περιπολικού την ώρα που αστυνομικοί τον μετέφεραν από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στα κρατητήρια.

Ο 21χρονος από την Αλγερία, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή του Κιλκίς.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.).

Μαζί του συνελήφθη και ένας 22χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να του είχε προσφέρει στέγη κατά τα προηγούμενα 24ωρα.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις που τους αποδόθηκαν.

Ο 21χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων, καθώς φέρεται να αντιστάθηκε και κατά τη σύλληψή του.

Στον 22χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία. Η ποινή του μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Για τον 21χρονο η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε και, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγείται στη φυλακή για να την εκτίσει.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στην απολογία του, ο 21χρονος παραδέχθηκε ότι άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και διέφυγε.

Όπως υποστήριξε, αρχικά φιλοξενήθηκε από γνωστό του στη Μενεμένη. Στη συνέχεια, μέσω φίλης του, αναζήτησε εργασία και κατέληξε στον 22χρονο συγκατηγορούμενό του, ο οποίος του προσέφερε κατάλυμα.

Ο 22χρονος αρνήθηκε ότι γνώριζε πως ο 21χρονος ήταν καταζητούμενος ή ότι είχε ποινικό παρελθόν. Υποστήριξε ότι δέχθηκε να του προσφέρει εργασία έπειτα από μεσολάβηση κοινής γνωστής τους, αναφέροντας ότι εργαζόταν το πρωί στην επιχείρηση και το βράδυ έμενε στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης:

Αυλώνας: Λύθηκε το χειρόφρενο φορτηγού και καταπλάκωσε 75χρονο – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Φίλιππος Καμπούρης: Από την trash TV και τον «κωλοτούμπα» στην Ελληνική Λύση και στο ΛΑΟΣ και από εκεί στη σύλληψη για την απάτη εκατομμυρίων του e-ΕΦΚΑ

Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της – Τι ισχυρίστηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τα υπονοούμενα Τραμπ ότι θα άφηνε το Ιράν να ισοπεδώσει το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο (Video)

limani-thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 1.000 βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστοτόπων – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης, «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία»

mosxa-adv-1
ADVERTORIAL

«Μόσχα δεν υπάρχει πια» – Από τις 9 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφετηρία τις «Τρεις Αδελφές» του Άντον Τσέχωφ

marko_rubio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ρούμπιο εν μέσω διαδηλώσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας – Οι συμφωνίες που μπαίνουν στο τραπέζι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

androulakis- karaklioumi – vorodis- xouliarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Γενέθλια ΝΔ με ρήγματα, η ημερομηνία Σαμαρά, media training στην ΕΛΑΣ από Καρακλιούμη, ο Χουλιαράκης, το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ και η οχύρωση από Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 15:52
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τα υπονοούμενα Τραμπ ότι θα άφηνε το Ιράν να ισοπεδώσει το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο (Video)

limani-thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 1.000 βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστοτόπων – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης, «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία»

1 / 3