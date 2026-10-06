Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και απέδρασε – Συνελήφθη τέσσερις ημέρες μετά

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Τέσσερις ημέρες διήρκεσε η ελευθερία ενός 21χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει ανοίγοντας την πόρτα περιπολικού την ώρα που αστυνομικοί τον μετέφεραν από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στα κρατητήρια.

Ο 21χρονος από την Αλγερία, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή του Κιλκίς.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.).

Μαζί του συνελήφθη και ένας 22χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να του είχε προσφέρει στέγη κατά τα προηγούμενα 24ωρα.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις που τους αποδόθηκαν.

Ο 21χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων, καθώς φέρεται να αντιστάθηκε και κατά τη σύλληψή του.

Στον 22χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία. Η ποινή του μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Για τον 21χρονο η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε και, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγείται στη φυλακή για να την εκτίσει.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στην απολογία του, ο 21χρονος παραδέχθηκε ότι άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και διέφυγε.

Όπως υποστήριξε, αρχικά φιλοξενήθηκε από γνωστό του στη Μενεμένη. Στη συνέχεια, μέσω φίλης του, αναζήτησε εργασία και κατέληξε στον 22χρονο συγκατηγορούμενό του, ο οποίος του προσέφερε κατάλυμα.

Ο 22χρονος αρνήθηκε ότι γνώριζε πως ο 21χρονος ήταν καταζητούμενος ή ότι είχε ποινικό παρελθόν. Υποστήριξε ότι δέχθηκε να του προσφέρει εργασία έπειτα από μεσολάβηση κοινής γνωστής τους, αναφέροντας ότι εργαζόταν το πρωί στην επιχείρηση και το βράδυ έμενε στο σπίτι.

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