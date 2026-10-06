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06.10.2026 13:38

Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της – Τι ισχυρίστηκε

06.10.2026 13:38
LAVRIO_EPITHESI

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Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος που επιτέθηκε κατά της πρώην του και του συντρόφου της, αφού πρώτα εισέβαλε στο σπίτι τους στο Λαύριο.

Ο 32χρονος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πλέον θα μεταχθεί στη φυλακή. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει δίωξη μεταξύ άλλων για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απολογούμενος επιχείρησε κατά πληροφορίες να δικαιολογήσει την πράξη του υποστηρίζοντας πως τη στιγμή εκείνη δεν είχε διαύγεια.

Τι είπε στην απολογία του

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι το ίδιο βράδυ είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ, καθώς και ότι το τελευταίο διάστημα έπασχε από κατάθλιψη, υποστηρίζοντας πως δεν είχε σχεδιάσει να τους επιτεθεί εκείνο το βράδυ.

Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ένιωθε «προδομένος» γιατί η σύζυγος του είχε προχωρήσει σε μια νέα σχέση, με το νέο ζευγάρι να διαμένει στο σπίτι που ο ίδιος έχτισε. «Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος» είπε κατά πληροφοριες και πρόσθεσε: «Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

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