Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία, σηκώθηκαν τα εναέρια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη #Λαμία.

Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2026

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η Γάκα φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση με μέθη και στην κόρη της! Τι αποκαλύπτει η ομαδική των εργαζομένων στο «ιατρείο»

Πέλλα: Το τηλεφώνημα του «αστυνομικού» που κόστισε σε 90χρονη πάνω από 26.000 ευρώ

Φωτιά στο Σουφλί: Μαίνεται για τρίτη μέρα η φωτιά σε Ρούσσα και Μικρό Δέρειο (video)