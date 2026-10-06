Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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