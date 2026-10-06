Φωτιά στο Σουφλί: Μαίνεται για τρίτη μέρα η φωτιά σε Ρούσσα και Μικρό Δέρειο (video)

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Περιορίζεται σταδιακά η ορμή της μεγάλης πυρκαγιάς στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου σύμφωνα με τον δασάρχη Διδυμοτείχου, Δημήτρη Μητρούδη.

Παρόλα αυτά, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, με πολλές διάσπαρτες εστίες μέσα σε πυκνόφυτη δασική έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Παράλληλα, από το πρωί διαπλασιάστηκε ο αριθμός των πυροσβεστικών αεροσκαφών που επιχειρούν, ενώ ενισχύθηκαν εκ νέου οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και μειώθηκε η ένταση των ανέμων.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση οριοθέτησης και κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, 265 πυροσβέστες με 59 οχήματα, 12 πεζοπόρα.

Από αέρος επιχειρούν έντεκα πυροσβεστικών αεροσκαφών και πέντε ελικοπτέρων, ένα εκ των οποίων συντονιστικό των εναέριων μέσων.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, η φωτιά κινήθηκε σε μία έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων, με τους μεταβαλλόμενους σε ένταση και διεύθυνση ανέμους να τη μετατρέπουν ανά διαστήματα από έρπουσα σε επικόρυφη, δυσχεραίνοντας το έργο των ισχυρών δυνάμεων κατάσβεσης.

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