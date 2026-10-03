Απόπειρα γυναικοκτονίας στο Λαύριο: Ένα μήνα πριν περίμενε ο δράστης την πρώην σύντροφό του με μαχαίρι έξω από το διαμέρισμά της

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Σοκ προκαλεί στο Λαύριο η άγρια επίθεση ενός 32χρονου μέσα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, με θύματα την ίδια και τον 33χρονο άνδρα που βρισκόταν μαζί της. Ο δράστης φέρεται να έφτασε στην κατοικία από το μπαλκόνι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, να έσπασε την πόρτα με βαριοπούλα και να εισέβαλε στο εσωτερικό, κρατώντας μαχαίρια, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η 32χρονη φέρει επίσης τραύματα. Πίσω από το νέο αιματηρό περιστατικό βρίσκεται ένα ιστορικό καταγγελιών, περιοριστικών όρων και μιας σύλληψης μόλις έναν μήνα πριν.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 32χρονος φέρεται να προσέγγισε την κατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας και να πέρασε στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Εκεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πήρε μια σκάλα και ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Στη συνέχεια φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και να κατάφερε να περάσει στο εσωτερικό. Το γεγονός ότι γνώριζε τη διαρρύθμιση του σπιτιού φαίνεται πως του επέτρεψε να κινηθεί χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσει τον χώρο.

Μέσα στην κατοικία βρίσκονταν εκείνη την ώρα η 32χρονη, ο 33χρονος σύντροφός της, αλλά και τα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 33χρονος δέχθηκε πρώτος την επίθεση. Ο 32χρονος φέρεται να τον τραυμάτισε επανειλημμένα με μαχαίρι, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον της πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα, παρά τα τραύματά της, κατάφερε να απομακρυνθεί από την κατοικία και να βγει στον δρόμο, επιχειρώντας να ξεφύγει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ο 32χρονος την ακολούθησε και η επίθεση συνεχίστηκε και έξω από το σπίτι.

Η 32χρονη τραυματίστηκε, μεταξύ άλλων, στην πλάτη και στα άνω άκρα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας, με την κατάσταση του 33χρονου να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει το πρώην ζευγάρι.

Πρόκειται για δύο πολύ μικρά παιδιά, περίπου δύο και τριών ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους όταν ο 32χρονος εισέβαλε στην κατοικία.

Μετά το περιστατικό, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, παραδόθηκαν σε συγγενικό πρόσωπο της 32χρονης.

Η παρουσία των δύο παιδιών αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Πέντε καταγγελίες πριν από το αιματηρό περιστατικό

Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον και στο ιστορικό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχαν προηγηθεί συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του 32χρονου, με τις περισσότερες να αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακών απειλών. Η τελευταία καταγγελία είχε γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, περίπου έναν μήνα πριν από τη νέα επίθεση.

Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος είχε εντοπιστεί έξω από την κατοικία της πρώην συντρόφου του. Φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι και ράβδο και συνελήφθη. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο περιοριστικός όρος των 100 μέτρων

Στον 32χρονο είχε επιβληθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει την πρώην σύντροφό του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η νέα επίθεση έχει φέρει τον συγκεκριμένο όρο στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο και υπό ποιες συνθήκες παραβιάστηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται το τι μεσολάβησε από την τελευταία σύλληψη μέχρι τη νύχτα της επίθεσης, καθώς και αν υπήρξαν νέα περιστατικά ή κινήσεις του 32χρονου που είχαν καταγραφεί ή καταγγελθεί.

Η υπόθεση για την οποία είχε προηγηθεί η σύλληψη βρισκόταν ήδη στη δικαστική διαδικασία, με τη δίκη να είχε προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

Το panic button και τα ερωτήματα για την προστασία της γυναίκας

Μετά τις προηγούμενες καταγγελίες, στην 32χρονη είχε χορηγηθεί panic button ως επιπλέον μέτρο προστασίας.

Ωστόσο, η επίθεση σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, όταν η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι και κοιμόταν μαζί με τον σύντροφό της. Η αιφνιδιαστική εισβολή και η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε το περιστατικό δεν της έδωσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον χρόνο να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μέτρων προστασίας σε περιστατικά όπου η επίθεση πραγματοποιείται αιφνιδιαστικά και μέσα στην κατοικία του θύματος.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του 32χρονου

Οι αστυνομικοί προσπαθούν πλέον να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό που προηγήθηκε της επίθεσης.

Εξετάζονται οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί, οι συνθήκες της σύλληψης του Σεπτεμβρίου, οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν, αλλά και οι κινήσεις του κατά το διάστημα που ακολούθησε.

Παράλληλα, αξιοποιούνται καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν νέα περιστατικά παρακολούθησης ή απειλών σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να προσεγγίσει το σπίτι, να ανέβει στο μπαλκόνι και να εισέλθει στην κατοικία.

Παραδόθηκε μετά την επίθεση

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος φέρεται να αποχώρησε από το σημείο και στη συνέχεια να παρουσιάστηκε στις Αρχές, παραδιδόμενος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ανθρώπων, καθώς και για αδικήματα που αφορούν την οπλοφορία και οπλοχρησία, τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και την παραβίαση περιοριστικών όρων, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Το αίτημα έγινε δεκτό και η απολογία του αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται με βασικό στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό της επίθεσης, αλλά και όσα είχαν προηγηθεί.

Το ιστορικό των καταγγελιών, η πρόσφατη σύλληψη, οι περιοριστικοί όροι, η χορήγηση panic button και τελικά η εισβολή στην κατοικία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό σκηνικό, το οποίο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κατάσταση των δύο τραυματιών, αλλά και στην προστασία των δύο μικρών παιδιών, τα οποία βρέθηκαν μέσα στο σπίτι την ώρα που εκτυλισσόταν η αιματηρή επίθεση.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά και για το εάν και πώς τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαν επιβληθεί μετά τις προηγούμενες επιθέσεις.

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