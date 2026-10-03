Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

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Επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026.

Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη

Α)σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

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