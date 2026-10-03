Στην εκδήλωση Δένδια ο Εξάρχου της AKTOR – Το τετ α τετ με τον υπουργό Άμυνας

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Πολλές φορές συναντά κανείς παρουσίες στις εκδηλώσεις των πολιτικών που ξαφνιάζουν το ευρύ κοινό. Μια τέτοια παρουσία έκανε την εμφάνιση της στην εκδήλωση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, το βράδυ της Παρασκευής, στον Άλιμο.

Πρόκειται για τον ισχυρό άνδρα της AKTOR Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος προσήλθε στον χώρο της μεγάλης συγκέντρωσης, τιμώντας τον Κερκυραίο πολιτικό. Μάλιστα οι δύο άνδρες είχαν ένα θερμό τετ α τετ στην είσοδο του χώρου που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

Η μεγάλη εκδήλωση στον Άλιμο σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια πολιτική εμφάνιση του Νίκου Δένδια ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

Παρά το ψιλόβροχο, πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών», δημιουργώντας μια έντονη και δυναμική εικόνα στον χώρο της εκδήλωσης.

Η προσέλευση ξεκίνησε από νωρίς, με πολίτες, στελέχη και μέλη της ΟΝΝΕΔ να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν την ομιλία του υπουργού και βουλευτή της ΝΔ στον Νότιο Τομέα Αθηνών. Ο Νίκος Δένδιας μετά τη σύντομη ομιλία του συνομίλησε με τον κόσμο που προσήλθε στην ανοιχτή -και με παλμό- συγκέντρωση.

Πηγή: parapolitika.gr

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