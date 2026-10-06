Φίλιππος Καμπούρης: Από την trash TV και την «κωλοτούμπα» σε Ελληνική Λύση και ΛΑΟΣ μέχρι τη σύλληψη για την απάτη εκατομμυρίων του e-ΕΦΚΑ

Takeaways by to pontiki AI Ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης για υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του εξετάζονται ως τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση αφορά απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

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Πριν από περίπου είκοσι χρόνια, ο Φίλιππος Καμπούρης καθόταν απέναντι από τον «Εθνικό Σταρ» στα στούντιο του Extra 3 προσπαθώντας – ή κάποιες φορές απλώς περιμένοντας – να συγκρατήσει έναν ακόμη τηλεοπτικό καβγά.

Δίπλα τους περνούσαν ο «Κωλοτούμπας», ο «Μπούτιας» και οι υπόλοιπες καλτ φιγούρες μιας τηλεόρασης που σήμερα μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή. Σήμερα το πρωί το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό. Στη θέση των τηλεοπτικών συνεργείων υπήρχαν αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων που του περνούσαν χειροπέδες για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Ο δημοσιογράφος, τηλεπαρουσιαστής και σημερινός πρόεδρος του ΛΑΟΣ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Συνολικά έγιναν οκτώ συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του εξετάζονται ως φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Ο Φίλιππος Καμπούρης γεννήθηκε το 1981 και μπήκε από νεαρή ηλικία στον χώρο των ΜΜΕ. Το 2005 βρέθηκε στο Alter, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεσημεριανές εκπομπές έδιναν καθημερινά τη δική τους μάχη για την τηλεθέαση.

Το «TV Hello» έκανε πρεμιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Ήταν ένα καθημερινό μαγκαζίνο με κοσμικά νέα, τηλεοπτικό ρεπορτάζ και lifestyle, με τον Καμπούρη να βρίσκεται στο πάνελ μαζί με τη Στέλλα Καπεζάνου, την Τάνια Ιακωβίδου και τη Βάσια Λόη.

Το Extra 3 της δεκαετίας του 2000 δεν έμοιαζε με τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια. Ειδικά στις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ζώνες λειτουργούσε σχεδόν ως ένα εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό προιόν. Εκεί εμφανίστηκε το 2006 το «Made in Greece» του Καμπούρη και μαζί του μια παρέα προσώπων που έμελλε να γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική trash TV.

Πρώτος ανάμεσά τους ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο αυτοαποκαλούμενος «Εθνικός Σταρ». Μαζί του ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός ως «Μπούτιας», ο Γιάννης Κουλάκης, ο περίφημος «Κωλοτούμπας», και μια σειρά από εκκεντρικούς καλεσμένους που μπορούσαν μέσα σε λίγα λεπτά να τινάξουν στον αέρα οποιαδήποτε προγραμματισμένη συζήτηση.

Οι «καυγάδες» τους έμειναν στην ιστορία της trash Tv. Τον Ιανουάριο του 2008 ήρθε το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες». Ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν πλέον μόνος στην παρουσίαση και το τηλεοπτικό σοου του Extra είχε αποκτήσει τους δικούς του σταθερούς πρωταγωνιστές. Ο «Εθνικός Σταρ», ο «Κωλοτούμπας», η Βέρα Λάμπρου, ο Στράτος Λασκαρίδης και αρκετοί ακόμη περνούσαν από το πλατό.

Το μενού είχε απ’ όλα. Προσωπικές κόντρες, σχέσεις, σεξ, καταγγελίες, καβγάδες και θέματα που δύσκολα θα έβρισκαν θέση στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών. Ο Φίλιππος Καμπούρης δεν είχε απλώς μια εκπομπή. Είχε δημιουργηθεί γύρω του ένας μικρός τηλεοπτικός κόσμος με τους δικούς του πρωταγωνιστές και τους δικούς του άγραφους τηλεοπτικούς κανόνες.

Χρόνια αργότερα, το YouTube θα χάριζε σε εκείνες τις εκπομπές μια δεύτερη ζωή. Αποσπάσματα που την εποχή της πρώτης προβολής τους είχαν περιορισμένο κοινό άρχισαν να συγκεντρώνουν προβολές στο Διαδίκτυο. Μια γενιά που δεν είχε δει ποτέ Extra 3 έμαθε ποιος ήταν ο «Εθνικός Σταρ» και γνώρισε τον «Κωλοτούμπα» μέσα από τα βίντεο. Το 2010 κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές του Πειραιά με τον συνδυασμό του Πέτρου Μαντούβαλου και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος. Για πρώτη φορά η αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης μεταφερόταν στην κάλπη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν άρχισε να αλλάζει και η εικόνα του στην οθόνη. Οι μεταμεσονύκτιοι καβγάδες έδωσαν τη θέση τους σε έναν πιο πολιτικό και καταγγελτικό λόγο. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση έπαιξε το ART, ο τηλεοπτικός σταθμός του Γιώργου Καρατζαφέρη. Εκεί ο Φίλιππος Καμπούρης παρουσίασε την εκπομπή «Στη Φόρα», αφήνοντας πίσω την καθαρόαιμη trash TV και περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, στις καταγγελίες και στον σχολιασμό της επικαιρότητας.

Το 2019 αποφάσισε να διεκδικήσει ο ίδιος δημαρχιακό θώκο. Κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την παράταξη «Μαζί Μπορούμε» και συγκέντρωσε 8,63%, εκλέγοντας τέσσερις δημοτικούς συμβούλους. Τέσσερα χρόνια αργότερα θα δοκίμαζε την τύχη του στην κεντρική πολιτική, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Στις εκλογές του 2023 ο Καμπούρης ήταν υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Δεν εξελέγη. Η χρονιά, όμως, δεν τελείωσε εκλογικά εκεί για τον ίδιο. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου τέθηκε επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική». Ο συνδυασμός πήρε 3,18%, εξασφαλίζοντας δύο έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2023 ο Φίλιππος Καμπούρης εξελέγη πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Το 2024 ο Καμπούρης ήταν υποψήφιος και στις ευρωεκλογές με τον ΛΑΟΣ. Τον Μάρτιο του 2025 το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΛΑΟΣ αποφάσισε την οριστική διαγραφή του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ο ιδρυτής βρισκόταν πλέον εκτός του κόμματός του και στην προεδρική καρέκλα καθόταν ο άνθρωπος που κάποτε παρουσίαζε εκπομπές στον τηλεοπτικό του σταθμό.

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