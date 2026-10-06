Καρατζαφέρης για Καμπούρη: Από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει

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Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του e- ΕΦΚΑ δεν προκάλεσε καμία έκπληξη στον Γιώργο Καρατζαφέρη.

Ο ιδρυτής του ΛΑΟΣ μιλώντας στο iefimerida για την υπόθεση, δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι αρχές χρειάστηκαν τόσο χρόνο για να κινηθούν εναντίον του Φίλιππου Καμπούρη τον οποίο έπρεπε να είχαν συλλάβει καιρό τώρα.

«Τώρα πληροφορήθηκα και εγώ για τις παράνομες δραστηριότητες του και την απάτη με τον ΕΦΚΑ, αλλά αυτόν τον άνθρωπο η πολιτεία έπρεπε να τον είχε συλλάβει καιρό τώρα. Άργησε πολύ», λέει χαρακτηριστικά.

Για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ πληροφορίες αναφέρουν ότι με τις εταιρείες που εξαπατούσε τον οργανισμό κόβονταν τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ.

«Δεν είναι κανονικός πρόεδρος του ΛΑΟΣ»

Ο κ. Καρατζαφέρης, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι δεν αναγνωρίζει στον Καμπούρη τον ρόλο που του αποδίδεται.

«Είναι πλασματικός πρόεδρος του ΛΑΟΣ, δεν είναι κανονικός πρόεδρος», αναφέρει, διαχωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του από τον πραγματικό ρόλο του στο κόμμα.

Με τον Φίλιππο Καμπούρη, πάντως, ο κ. Καρατζαφέρης έχει παρελθόν και μάλιστα δικαστικό. Όπως λέει, οι δύο άνδρες έχουν τρεις υποθέσεις στα δικαστήρια. «Έχω τρεις δικαστικές υποθέσεις μαζί του, αλλά δεν αφορούν το ΛΑΟΣ, είναι από την εποχή που ήταν στο κανάλι», σημειώνει ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ και επισημαίνει: «Είναι απ’ τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει σαν χαρακτήρας».

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