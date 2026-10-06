Πώς έστησε το δίκτυο των 25 εταιρειών η σπείρα με αρχηγό τον Καμπούρη – Έρευνα και στο Βέλγιο, οι «αχυράνθρωποι», τα χρέη και τα τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, αφήνοντας πίσω της εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και άλλες υποχρεώσεις.

Στην υπόθεση, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φέρονται να εμπλέκονται περίπου 25 εταιρείες, ενώ έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα και αναζητούνται ακόμη δύο. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλους λογιστών, επιχειρηματιών ή «αχυρανθρώπων».

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021. Σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργούνταν εταιρείες σε διαφορετικούς τομείς, όπως διαφήμιση, εστίαση, ένδυση και νυχτερινή διασκέδαση, οι οποίες εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν ή να διοικούνται από τρίτα πρόσωπα.

Ο μηχανισμός με τους «αχυρανθρώπους»

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι εταιρείες περνούσαν σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», ενώ πίσω από την τυπική ιδιοκτησία φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας. Χρησιμοποιούσαν «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους και όταν συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν ή να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας απλήρωτες οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Συνολικά, περίπου 25 εταιρείες έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στο επίκεντρο της έρευνας. Μεταξύ αυτών φέρονται να υπάρχουν πραγματικές επιχειρήσεις, πάνω στις οποίες «πατούσαν» εικονικές εταιρείες, ενώ εξετάζεται και η έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές και εικονικά τιμολόγια

Στο δίκτυο που ερευνούν οι Αρχές περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, νυχτερινά κέντρα στην Πέτρου Ράλλη, την Πειραιώς και τη Λεωφόρο Συγγρού, καθώς και επιχειρήσεις εστίασης, ένδυσης και διαφήμισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει περίπτωση εταιρείας που εμφανιζόταν ως διαφημιστική, ενώ φέρεται να είχε ως υποκατάστημα νυχτερινό κέντρο. Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να εξέδιδε τιμολόγια, μεταξύ άλλων, και προς το ΛΑΟΣ, γεγονός που βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εικονικά τιμολόγια και οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του δικτύου και η έκταση της δραστηριότητας.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η συνολική ζημία

Η ζημία που έχει προκληθεί στον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό συνυπολογίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, ΦΠΑ και πρόστιμα που δεν αποδόθηκαν.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα.

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε οικονομικές κινήσεις και τιμολόγια που κρίθηκαν ύποπτα, ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επεκτάθηκε και στο Βέλγιο.

Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να βρισκόταν ήδη εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο των Αρχών για τις συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές.

Μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, οι οκτώ συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο των εταιρειών και των προσώπων, να εντοπίσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές και να προσδιορίσουν τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν η δράση της οργάνωσης ήταν μεγαλύτερη από αυτή που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και ποιο είναι το πλήρες ύψος της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στο Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ιδιοκτήτης ακινήτου που παρακολουθούσε μέσω κρυφής κάμερας διαμέρισμα 18χρονης μισθώτριας

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 1.000 βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και απέδρασε – Συνελήφθη τέσσερις ημέρες μετά