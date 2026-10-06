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06.10.2026 13:00

Φίλιππος Καμπούρης: Πώς δρούσε το κύκλωμα που άφηνε χρέη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ – Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

06.10.2026 13:00
kampoyris

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Στο επίκεντρο της έρευνας της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, άνοιγε εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων», δεν απέδιδε ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε όταν τα χρέη συσσωρεύονταν.

Η οργάνωση φέρεται να δρα από το 2021, ενώ ως αρχηγικό μέλος εμφανίζεται και η σύζυγος του παρουσιαστή.

Εστιατόρια, διαφημιστικές και καταστήματα ρούχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων:

  • εστιατόρια,
  • νυχτερινά κέντρα,
  • διαφημιστικές εταιρείες,
  • καταστήματα ρούχων.

Οι εταιρείες άνοιγαν σε ονόματα τρίτων προσώπων, ενώ δεν αποδίδονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές αυξάνονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με την ίδια πρακτική να επαναλαμβάνεται.

Η ζημιά σε βάρος του ΕΦΚΑ ξεπερνά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 1,5 εκατ. ευρώ.

Τι εξετάζεται για το κόμμα του Φίλιππου Καμπούρη

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν μέρος των τιμολογίων που εκδίδονταν από τις συγκεκριμένες εταιρείες κατευθυνόταν προς το κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, το ΛΑΟΣ.

Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος και η συνολική οικονομική ζημιά.

Οκτώ συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από αυτά τα πρόσωπα είναι Έλληνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.

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