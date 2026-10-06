Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία – Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές όταν εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία στην Καλλιθέα, με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτική εκκένωση δύο πολυκατοικιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, στη συμβολή της με την οδό Ιατρίδου, ενώ, φέρονται να περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή, υλικό που χρησιμοποιείται για δημιουργία εκρηκτικών.
Τα μπουκαλάκια εντοπίστηκαν από την ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, η οποία ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μετέβη στο σημείο και, στη συνέχεια, ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας.
Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να προχωρήσει στην περισυλλογή των φιαλιδίων.
Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν για προληπτικούς λόγους στην εκκένωση των κατοίκων δύο πολυκατοικιών.
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