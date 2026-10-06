Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: 10 παραβάσεις και 15 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

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Συνολικά 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών καταγράφηκαν την Τρίτη, 6/10, από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο.

Η προκλητική τουρκική δραστηριότητα σημειώθηκε σε περιοχές του βορειοανατολικού και του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Στον σχηματισμό συμμετείχαν ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, ένα αεροσκάφος τύπου CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Από τις συνολικά 10 παραβάσεις, μία καταγράφηκε από το ζεύγος των F-16, δύο από το CN-235 και επτά από τα UAV. Σε ό,τι αφορά τις 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, έξι πραγματοποιήθηκαν από το CN-235 και εννέα από τα UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν βάσει των προβλεπόμενων διεθνών κανόνων, κατά πάγια πρακτική, ενώ κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων δεν σημειώθηκε εμπλοκή.

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