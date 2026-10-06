search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 19:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 18:56

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα – Ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος (Photos/Video)

06.10.2026 18:56
aade-tsigara-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια  οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:

  • Τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας (7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων)
  • Φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες
  • Επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα
  • Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα: Απομακρύνθηκαν τα ύποπτα για εκρηκτικά φιαλίδια – Επέστρεψαν οι ένοικοι στα σπίτια τους

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη – Η καταγγελία εργαζόμενης που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα στον e-ΕΦΚΑ (Video)

Πώς έστησε το δίκτυο των 25 εταιρειών η σπείρα με αρχηγό τον Καμπούρη – Έρευνα και στο Βέλγιο, οι «αχυράνθρωποι», τα χρέη και τα τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Turkish Air Force F-16
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: 10 παραβάσεις και 15 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

ERT
MEDIA

ΕΡΤ: Οι νέοι γενικοί διευθυντές σε Τηλεόραση και Ραδιοφωνία

aade-tsigara-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα – Ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος (Photos/Video)

olympiacos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός… ενώνει: Κυριάκος Μητσοτάκης και Βαγγέλης Μαρινάκης συμφώνησαν για το νέο «Καραϊσκάκης» σε σύσκεψη στο Μαξίμου

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους… εργοδότες που «εκβιάζονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 19:36
Turkish Air Force F-16
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: 10 παραβάσεις και 15 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

ERT
MEDIA

ΕΡΤ: Οι νέοι γενικοί διευθυντές σε Τηλεόραση και Ραδιοφωνία

aade-tsigara-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα – Ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος (Photos/Video)

1 / 3