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Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση που διευρύνει την παρουσία της στην αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών προχωρά η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής της nrg, η οποία αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην MGD Energy. Η συμφωνία ενισχύει τη θέση του ομίλου στον αναπτυσσόμενο τομέα της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η είσοδος της nrg στο μετοχικό κεφάλαιο της MGD Energy αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης πέρα από την παραδοσιακή προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Στόχος είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την αυξανόμενη ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους και την ανάπτυξη επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η MGD Energy διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχοντας συμμετάσχει σε έργα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GW. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειακών έργων, με ιδιαίτερη παρουσία στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και στα συστήματα αυτοπαραγωγής.

Με τη νέα μετοχική σύνθεση, η εταιρεία αποκτά πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές και εμπορικές δυνατότητες ενός μεγάλου ενεργειακού ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα.

Στροφή στις ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της συμφωνίας εντοπίζεται στη δυνατότητα συνδυασμού της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με υπηρεσίες παραγωγής και διαχείρισής της.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα περισσότερο τρόπους να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, επενδύοντας σε συστήματα αυτοκατανάλωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Αντίστοιχη τάση παρατηρείται στα νοικοκυριά, όπου η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν εναλλακτικές επιλογές για τη συγκράτηση των ενεργειακών δαπανών.

Η συνεργασία δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης κοινών εμπορικών προϊόντων, συνδυάζοντας την τεχνική εξειδίκευση της MGD Energy με το πελατολόγιο και τα δίκτυα διάθεσης της nrg.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα προσέγγισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση και στην τεχνική υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι προοπτικές και ο ανταγωνισμός

Η εξαγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, καθώς οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκουν να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους και να αναπτύξουν πρόσθετες πηγές εσόδων.

Ο ανταγωνισμός μεταφέρεται σταδιακά από την αποκλειστική διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, που περιλαμβάνουν παραγωγή, εξοικονόμηση, διαχείριση κατανάλωσης και τεχνική υποστήριξη.

Για τη Motor Oil, η κίνηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, η MGD Energy αποκτά τη δυνατότητα ταχύτερης εμπορικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία.

Το οικονομικό τίμημα και το ακριβές ποσοστό συμμετοχής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη την αποτίμηση της συναλλαγής.

Το επόμενο ζητούμενο είναι η μετατροπή της νέας εταιρικής συνεργασίας σε πρόσθετο κύκλο εργασιών και κερδοφορία, σε μια αγορά όπου η ζήτηση για ενεργειακή αυτονομία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας.

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