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Βαθμολογία Α στην πλατφόρμα Synesgy για δεύτερη συνεχή χρονιά, βελτίωση κατά 38% στην αξιολόγηση S&P Global CSA την τελευταία τετραετία, επικύρωση των κλιματικών στόχων από το SBTi και διάκριση Platinum στον Δείκτη Διαφάνειας ESG του Forbes, μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων του Ομίλου για το 2025.

Δημοσιεύθηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία παρουσιάζει τη στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις του Ομίλου στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG).

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων και στρατηγικού μετασχηματισμού, με την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του Ομίλου και την εστίαση στους τομείς της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, της Φιλοξενίας και του Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προχώρησε στην υιοθέτηση νέας Στρατηγικής ESG, ευθυγραμμισμένης με το νέο επιχειρηματικό του μοντέλο, ενισχύοντας την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι πρωτοβουλίες του Ομίλου αποτυπώθηκαν σε σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις από αναγνωρισμένους φορείς αξιολόγησης ESG. Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμπεριλήφθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στη λίστα «The 50 Most Sustainable Companies in Greece» του QualityNet Foundation, ενώ πέτυχε, επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά, βαθμολογία Α στην πλατφόρμα Synesgy. Παράλληλα, σημείωσε βελτίωση κατά 38% στην επίδοσή του στο S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) κατά την τελευταία τετραετία. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διάκριση του Ομίλου στον «Δείκτη Διαφάνειας ESG» του Forbes, όπου κατατάχθηκε μεταξύ των 100 κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα, λαμβάνοντας τη μέγιστη διάκριση Platinum. Επιπλέον, το 19,9% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προήλθε από δραστηριότητες περιβαλλοντικά βιώσιμες και ευθυγραμμισμένες με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει την κλιματική του στρατηγική, προχωρώντας στην εκπόνηση Σχεδίου Μετάβασης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS), με τον προσδιορισμό των βασικών μοχλών απανθρακοποίησης. Παράλληλα, σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η επικύρωση των βραχυπρόθεσμων επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης εκπομπών από την πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi), ενώ ο Όμιλος διατήρησε για τρίτη συνεχή χρονιά τη βαθμολογία Β στην αξιολόγηση του CDP για την κλιματική αλλαγή. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του 2025 περιλαμβάνουν την παραγωγή 3.275 MWh ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την κάλυψη του 23% της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και δαπάνες ύψους €223 χιλ. για έργα περιβαλλοντικής προστασίας.

Στον τομέα της κοινωνίας, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας πρωτοβουλίες κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανισμών. Οι συνολικές κοινωνικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €887 χιλ. το 2025.

Στον τομέα της διακυβέρνησης, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει τους μηχανισμούς διαφάνειας, ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, διατηρώντας παράλληλα το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301:2019, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής του ανθεκτικότητας.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνει σχετικά με τη δημοσίευση της Έκθεσης: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά περαιτέρω εδραίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης ως αναπόσπαστου μέρους της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμόσαμε τη στρατηγική ESG στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, θέτοντας σαφείς στόχους και ενισχύοντας τις δράσεις μας για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Οι επιδόσεις και οι διακρίσεις του 2025 επιβεβαιώνουν την πρόοδό μας και αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματά μας. Με συνέπεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους μας, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι διαθέσιμη link

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