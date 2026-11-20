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Περισσότεροι από ένας στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως κάνουν προβληματική χρήση του Ίντερνετ, με τους ειδικούς να ζητούν αυστηρή νομοθεσία για τον περιορισμό των εθιστικών λειτουργιών που μας κρατούν «κολλημένους» στις οθόνες.

Νέα προειδοποίηση απευθύνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, ζητώντας να αντιμετωπιστεί η προβληματική χρήση του διαδικτύου ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, εφάμιλλο με το κάπνισμα, την κατάχρηση αλκοόλ και τον τζόγο. Σε έκθεση που δημοσιεύεται στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση The Lancet Psychiatry, επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, επισημαίνουν ότι η εξάπλωση του φαινομένου είναι πλέον δύσκολο να ελεγχθεί, προκαλώντας τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Παγίδες σχεδιασμένες να «αιχμαλωτίζουν» τον εγκέφαλο

Στο στόχαστρο των ερευνητών μπαίνουν συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως η ατελείωτη κύλιση (infinite scroll) και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο. Όπως προειδοποιούν, οι λειτουργίες αυτές δεν είναι αθώες: αλληλεπιδρούν άμεσα με τις νοητικές διεργασίες του εγκεφάλου, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες ψυχαναγκαστικής χρήσης.

«Πολλά ψηφιακά προϊόντα είναι σκοπίμως σχεδιασμένα για να προσελκύουν και να αιχμαλωτίζουν την προσοχή μας», τονίζει η ψυχολόγος Dr. Andrea Czakó, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας. Η ίδια υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ψηφιακών περιβαλλόντων που θα προάγουν την ευεξία αντί να την υπονομεύουν, προστατεύοντας πρωτίστως τους νέους ανθρώπους.

Οι οκτώ μορφές του ψηφιακού εθισμού

Αν και για την πλειονότητα των χρηστών το Ίντερνετ αποτελεί ένα θετικό εργαλείο της καθημερινότητας, για μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού η απώλεια ελέγχου πλήττει καίρια την υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την εκπαίδευση και την εργασία, όπως εξηγεί ο καθηγητής Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Flinders, Dr. Zsolt Demetrovics.

Στην έκθεσή τους, οι ειδικοί χαρτογραφούν το πρόβλημα, αναγνωρίζοντας οκτώ κύριες κατηγορίες προβληματικής χρήσης. Αυτές είναι:

Τα διαδικτυακά παιχνίδια Τον ηλεκτρονικό τζόγο Τις διαδικτυακές αγορές Την πορνογραφία Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Τον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) Τον ψηφιακό αποθησαυρισμό (υπερβολική συσσώρευση αρχείων) Την κυβερνοχονδρίαση (ψυχαναγκαστική αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών)

Τέλος στην αυτορρύθμιση – Αίτημα για αυστηρό πλαίσιο

Μέχρι σήμερα, η προστασία των χρηστών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην «καλή θέληση» και την αυτορρύθμιση των ίδιων των τεχνολογικών κολοσσών. Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η τακτική δεν αρκεί και καλούν τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση θεσπίζοντας δεσμευτικούς κανόνες.

Συγκεκριμένα, η έκθεση ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των αλγορίθμων, ανεξάρτητους ελέγχους στις ψηφιακές πλατφόρμες και αυστηρούς περιορισμούς στις λειτουργίες υψηλού κινδύνου.

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