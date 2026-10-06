TikTokers και τράπερ με χιλιάδες ακολούθους ανάμεσα σε αυτούς που μηνύθηκαν για προώθηση παράνομου τζόγου – Ιλιγγιώδεις οι αμοιβές τους

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Μοντέλα, τραγουδιστές της τραπ, TikTokers, και πρώην παίκτες ριάλιτι βρίσκονται ανάμεσα στα 18 πρόσωπα που μηνύθηκαν για την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

Πρόκειται για πρόσωπα με χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Ενδεικτικά, σε 10 από τους 18 λογαριασμούς οι ακόλουθοι των influencer ξεπερνούν τους 100.000, ενώ ο μεγαλύτερος λογαριασμός, που ανήκει σε τράπερ, αριθμεί περισσότερους από 620.000 ακολούθους στο Instagram.

Μάλιστα, οι αμοιβές για την προώθηση των παράνομων ιστοτόπων φέρονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Πιερρακάκης: «Η ανωνυμία δεν προσφέρει ασυλία»

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στηνΕπιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της Βουλής, οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. «Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η ανωνυμία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.

«Η παρανομία εξελίσσεται, η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει», υπογράμμισε, συνδέοντας την ανάγκη αυτή με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο τον περασμένο Ιούνιο. Όπως σημείωσε, ενισχύθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες και η Επιτροπή με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Παράλληλα, θεσπίστηκε η δυνατότητα άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης για τη χαρτογράφηση παράνομων δικτύων, τον ταχύτερο εντοπισμό ιστοτόπων και των καναλιών προώθησής τους, καθώς και τον αποκλεισμό τους σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και τους παρόχους πρόσβασης. «Η τεχνολογία δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας, πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της», τόνισε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη», ενώ η έδρα ενός ιστοτόπου εκτός Ελλάδας δεν συνεπάγεται ανοχή. Η προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων, πρόσθεσε, δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. «Οι κανόνες ισχύουν παντού, οι κανόνες ισχύουν για όλους», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί, καθώς ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει κοινωνικός. Τόνισε την ανάγκη πρόληψης, ενημέρωσης και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού, με προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων και των νέων. «Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα στην ψηφιακή της ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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