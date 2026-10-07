Αλκέτ Ριζάι: Μαρτυρία ότι προσποιήθηκε τον αστυνομικό μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο – Έχει διαφύγει σε Αλβανία ή Κόσοβο εκτιμούν οι αρχές

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Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πλέον ότι ο βαρυποινίτης, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειας του και το επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο, έχει πιθανότατα διαφύγει στην Αλβανία ή το Κόσοβο.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με μαρτυρία, ο βαρυποινίτης για να φύγει από την Ανάβυσσο προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» στη δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία έχει συμπεριληφθεί η αναλυτική κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα, που λίγα λεπτά μετά το αιματηρό συμβάν έξω από το μπιτς μπαρ της Αναβύσσου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 47χρονο δραπέτη.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Αλκέτ Ριζάι είχε τοποθετήσει αστυνομικό φάρο και ένα μεγάφωνο στην οροφή του μαύρου SUV Μερσεντές που χρησιμοποιούσε. Όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στη λεωφόρο Σουνίου, ο Ριζάι, παριστάνοντας τον αστυνομικό με αναμμένη τη σειρήνα, τον υποχρέωσε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου, πριν κατεβάσει το παράθυρο του μαύρου SUV και τον σημαδέψει με όπλο στο πρόσωπο.

Ο αστυνομικός φάρος και το όπλο

Οπως είναι ήδη γνωστό, κατά τη διάρκεια άδειάς του από τις φυλακές Δομοκού όπου εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης, ο Αλκέτ Ριζάι επισκέφθηκε για να διασκεδάσει μεταξύ άλλων ένα νυχτερινό κέντρο στην περιοχή της Αναβύσσου. Τα ξημερώματα, και ενώ οι υπόλοιποι θαμώνες είχαν αποχωρήσει, ο ίδιος και η παρέα του συνεπλάκησαν με τον ιδιοκτήτη και υπαλλήλους του καταστήματος. Στη διάρκεια του περιστατικού ένας Αφγανός υπάλληλος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τρεις φορές κατά του Ριζάι, δίχως πάντως να τον πετύχει. Από τις σφαίρες του όπλου του, αντιθέτως, τραυματίστηκαν δύο άλλοι υπάλληλοι της επιχείρησης.

Τελικά ο Ριζάι και η παρέα του επιβιβάστηκαν στη Μερσεντές και αποχώρησαν από το σημείο κινούμενοι επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, με κατεύθυνση προς Σούνιο. Στις 5.50 π.μ., υπάλληλος δήμου της Ανατολικής Αττικής πήγαινε μαζί με τον γιο του για κυνήγι, κινούμενοι και αυτοί επί της λεωφόρου, με πορεία προς το Σούνιο. Στη διάρκεια της διαδρομής βρήκαν μπροστά τους το SUV του Ριζάι, το οποίο, όπως κατέθεσαν αργότερα, κινούνταν με αργή ταχύτητα κάνοντας ζιγκ ζαγκ πάνω στον δρόμο.

Προσπέρασαν τη σκουρόχρωμη Μερσεντές, με τους επιβάτες του οχήματος ωστόσο να ενεργοποιούν αστυνομικό φάρο που τοποθέτησαν στην οροφή του οχήματος. Πατέρας και γιος, θεωρώντας ότι επρόκειτο για αστυνομικούς, ανέκοψαν πορεία και σταμάτησαν στο πλάι για έλεγχο, με τον υπάλληλο του δήμου να αποβιβάζεται από το όχημα.

Τότε, από μεγάφωνο που υπήρχε στον αστυνομικό φάρο, ο Ριζάι τον διέταξε να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του και να απομακρυνθεί. «Μπες μέσα και φύγε», ακούστηκε να λέει σε σπαστά ελληνικά. Εκείνος υπάκουσε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του και συνέχισαν την πορεία τους προς Σούνιο. Τότε το μαύρο τζιπ ανέπτυξε ταχύτητα και πλησίασε το όχημα στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος. Ο συνοδηγός κατέβασε το παράθυρο και πρόταξε το όπλο απειλώντας τους δύο ανυποψίαστους άνδρες ότι θα τους πυροβολήσει.

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