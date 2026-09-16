Δημογλίδου για Αλκέτ Ριζάϊ: «Μπορεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδας» (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι παραμένει άφαντος μετά τη λήξη της άδειάς του, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού τη Δευτέρα.

Οι Αρχές αναζητούν τον δραπέτη σε όλη τη χώρα και βρίσκονται σε επικοινωνία με ξένες υπηρεσίες για πιθανή διαφυγή του στο εξωτερικό.

Ο Ριζάι φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα στην Ανάβυσσο.

Κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ο ίδιος φέρεται να έβγαλε όπλο, ενώ από πυροβολισμούς τρίτου προσώπου τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης.

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Άφαντος παραμένει ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέτρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του, το πρωί της Δευτέρας (14/9).

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης (16/9), η Κωνσταντία Δημογλίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο βαρυποινίτης να βρίσκεται ήδη εκτός Ελλάδας. Αν αυτό επιβαβειωθεί, σίγουρα θα πρόκειται για μια αποτυχία της αστυνομίας.

«Παρόλο που ήταν η 16η άδεια που έλαβε, ποτέ δεν είχε παραβιάσει τις προηγούμενες άδειές του. Το περιστατικό που φέρεται να ενεπλάκη ακόμα ερευνάται. Η εμπλοκή του είναι προφανώς και ο λόγος που δεν επέστρεψε. Αναζητείται όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την χώρα. Υπάρχει και επικοινωνία με ξένες Αρχές καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει γίνει προσπάθεια να αποχωρήσει από τη χώρα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Αφού δεν βρίσκεται στα χέρια των αρχών, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι βρίσκεται οπουδήποτε», πρόσθεσε.

Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από το 2021, επιστρέφοντας κανονικά στη φυλακή. Η τελευταία άδεια είχε χορηγηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε την καθορισμένη ώρα.

Δείτε το βίντεο (μετά το 8ο λεπτό):

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Σύμφωνα με τις Αρχές και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ο βαρυποινίτης φέρεται να είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).

Όπως διαπιστώθηκε, κάποια στιγμή και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την μουσική. Τότε ο Αλκέτ Ριζάι που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά την μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση γιατί φοβήθηκε από τον θόρυβο μη κληθεί η Αστυνομία.

Τότε ήρθαν στα χέρια και βγήκαν και άλλα άτομα από την επιχείρηση έξω. Σε κάποια στιγμή, κατά την συμπλοκή φαίνεται να βγάζει όπλο ο Αλκέτ Ριζάι και να οπλίζει και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί που πιθανόν δούλευε ως «προστασία» και πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης.

Ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν.

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