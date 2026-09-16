Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό – Από μία και μόνο γραμμή τα δρομολόγια

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Πρόβλημα παρατηρείται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη», όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Αναλυτικά η ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας:

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδης».

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος.

Για την εξυπηρέτηση της γραμμής εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο, και από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη»τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1.

Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση».

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