search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 08:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 08:04

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας, μόλις του ανακοίνωσαν ότι προφυλακίζεται

16.09.2026 08:04
theodoropoulos_gaka_new_1234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Όταν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση.

Όπως είναι γνωστό στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μετά τις πολύωρες απολογίες τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντός του ιδιωτικού τους ιατρείου, στην οδό Καρνεάδου, την περασμένη Τετάρτη.

Μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Διαβάστε επίσης

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας σήμερα στις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – Ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κυψέλη: Ο Δούκας πάει στον εισαγγελέα την έκθεση – φωτιά για το Μετρό – Καθιζήσεις έως 4 φορές πάνω από το όριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elikoptero new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί

Nuclear
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα: Οι μικροί αντιδραστήρες μπαίνουν πλέον επίσημα στο τραπέζι του ενεργειακού σχεδιασμού

METRO_THESSALONIKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό – Από μία και μόνο γραμμή τα δρομολόγια

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Γιατί κλιμακώνει τα αντιπολιτευτικά πυρά για επίδομα ανεργίας και Μαρινάκη – «Σηκώνει» και το θέμα των ελέγχων στην υγεία

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η «μηχανή» των παραχωρήσεων, τα 2,2 δισ. ρευστότητας και οι νέες επενδύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

giatroi new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνια απολογία της Γάκα για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Δεν είχα πρόθεση να τον βλάψω, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 08:31
elikoptero new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί

Nuclear
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα: Οι μικροί αντιδραστήρες μπαίνουν πλέον επίσημα στο τραπέζι του ενεργειακού σχεδιασμού

METRO_THESSALONIKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό – Από μία και μόνο γραμμή τα δρομολόγια

1 / 3