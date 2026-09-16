Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας, μόλις του ανακοίνωσαν ότι προφυλακίζεται

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Όταν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση.

Όπως είναι γνωστό στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μετά τις πολύωρες απολογίες τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντός του ιδιωτικού τους ιατρείου, στην οδό Καρνεάδου, την περασμένη Τετάρτη.

Μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

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